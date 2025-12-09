Силуанов: бесконечный стимул бюджета разбалансирует финансы страны
По словам Силуанова, бюджетный стимул важен для экономики, однако он не может быть бесконечным
Если бюджетный стимул экономики будет бесконечным, произойдет разбалансировка финансов, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, подход Минфина позволяет создать пространство для снижения ключевой ставки ЦБ.
«Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками», — сказал Силуанов в интервью журналу «Эксперт». По его мнению, такой подход позволяет экономической политике быть гибкой. Также он отметил, что в условиях замедления инфляции и уже сложившегося низкого уровня процентных ставок дополнительным инструментом поддержки экономической активности может выступать бюджет.
Ранее Силуанов уже подчеркивал, что базовая задача бюджетной политики РФ — создать условия для снижения ключевой ставки ЦБ, а формирование бюджета на 2026–2028 годы велось с приоритетом сбалансированности. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тогда отмечала, что документ обеспечивает финансовую устойчивость, а изменения в налоговой системе проводятся поэтапно с учетом внешних и внутренних условий.
