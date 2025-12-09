Силуанов: бесконечный стимул бюджета разбалансирует финансы страны

По словам Силуанова, бюджетный стимул важен для экономики, однако он не может быть бесконечным Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если бюджетный стимул экономики будет бесконечным, произойдет разбалансировка финансов, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, подход Минфина позволяет создать пространство для снижения ключевой ставки ЦБ.

«Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками», — сказал Силуанов в интервью журналу «Эксперт». По его мнению, такой подход позволяет экономической политике быть гибкой. Также он отметил, что в условиях замедления инфляции и уже сложившегося низкого уровня процентных ставок дополнительным инструментом поддержки экономической активности может выступать бюджет.