Челябинке, после драки с которой умер пенсионер, вновь утвердили реальный срок
Наталья Головина не смогла отстоять условный срок
Фото: Александра Пруссакова © URA.RU
Челябинке Наталье Головиновой, напавшей на пенсионера в магазине сети «Красное & Белое», со второй попытки утвердили реальный срок в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции прокурора Челябинский облсуд признал обвиняемую виновной по п.»а» ч.1 ст.213 УК РФ. Ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Головинова напала на пенсионера в конце ноября 2023 года. Она полезла в драку с пришедшим за покупками мужчиной, который сделал ей и ее подруге замечание. Избиение продолжилось на улице. В результате мужчина скончался.
Экспертиза показала, что пенсионер умер от инфаркта. Головинову же судили за хулиганство. В июле 2024 года ее признали виновной и назначили два с половиной года условно. На стадии апелляции этот срок превратился в реальный. Но кассация не согласилась с выводами областного суда и направила дело на пересмотр. Челябинский облсуд вновь утвердил ей реальный срок.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!