Челябинке, после драки с которой умер пенсионер, вновь утвердили реальный срок

Челябинке Наталье Головиновой, напавшей на пенсионера в магазине сети «Красное & Белое», со второй попытки утвердили реальный срок в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокурора Челябинский облсуд признал обвиняемую виновной по п.»а» ч.1 ст.213 УК РФ. Ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Головинова напала на пенсионера в конце ноября 2023 года. Она полезла в драку с пришедшим за покупками мужчиной, который сделал ей и ее подруге замечание. Избиение продолжилось на улице. В результате мужчина скончался.

