Путин отправил телеграмму в связи со смертью посла России в КНДР Мацегоры

В прошлую субботу скончался посол РФ в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегор. В связи с его кончиной президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье дипломата. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«В прошлую субботу скончался наш посол в КНДР. Владимир Путин направил телеграму с соболезнованиями семье [дипломата]. [Он] отметил его высочайшие профессиональные качества и вклад в развитие отношений с КНДР», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.

Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71‑м году жизни. Уход из жизни российского дипломата, возглавлявшего посольство России в КНДР с конца 2014 года, во внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали как огромную, невосполнимую утрату. 21 ноября он отмечал свое 70‑летие. В конце ноября дипломат находился в краткосрочной командировке в Москве и посещал здание МИД на Смоленской площади, где имел возможность лично пообщаться с коллегами. Руководство министерства незадолго до этого поздравляло его с юбилейной датой службы.