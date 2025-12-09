Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Путин отправил телеграмму в связи со смертью посла России в КНДР Мацегоры

09 декабря 2025 в 15:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин направил телеграму семье Александра Мацегоры

Путин направил телеграму семье Александра Мацегоры

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В прошлую субботу скончался посол РФ в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегор. В связи с его кончиной президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье дипломата. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. 

«В прошлую субботу скончался наш посол в КНДР. Владимир Путин направил телеграму с соболезнованиями семье [дипломата]. [Он] отметил его высочайшие профессиональные качества и вклад в развитие отношений с КНДР», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. 

Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71‑м году жизни. Уход из жизни российского дипломата, возглавлявшего посольство России в КНДР с конца 2014 года, во внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали как огромную, невосполнимую утрату. 21 ноября он отмечал свое 70‑летие. В конце ноября дипломат находился в краткосрочной командировке в Москве и посещал здание МИД на Смоленской площади, где имел возможность лично пообщаться с коллегами. Руководство министерства незадолго до этого поздравляло его с юбилейной датой службы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал