Какие усадьбы XIX века продают в Кургане

В Кургане продолжают менять собственников и функции несколько исторических особняков XIX–XX веков. Часть объектов культурного наследия муниципалитет реализует через аукционы по приватизации, другие здания используются под коммерческие цели и бизнес, а некоторые проходят комплексную реставрацию с последующим размещением офисов. URA.RU собрало список зданий, которые частично или полностью продавались. Также в некоторых из них предлагают аренду или готовый бизнес.

Дом крестьянина Пинаева на улице Советской, 60

Полукаменный особняк на улице Советской, 60 известен как дом зажиточного крестьянина Федора Пинаева. Дом включен в реестр объектов культурного наследия и выставлен городскими властями на торги в рамках программы приватизации муниципального имущества.

Здание с цокольным этажом площадью 295,1 кв. м и участком 870 кв. м было возведено в первой половине XIX века, а современный двухэтажный облик сформировался в начале XX века, когда Пинаев, владевший несколькими усадьбами и торговым делом, но отказавшийся перейти в купеческое сословие, начал строительство парадного полукаменного дома с глухой восточной стеной, высоким забором и выразительным декором в стиле «деревенской» городской архитектуры. Особняк, который в народе называли домом «отшельника» из ‑за его стремления оградиться от городской среды, в советский период был муниципализирован и последовательно использовался как жилой дом, детский сад и офис Централизованной библиотечной системы, а в 2000‑х годах прошел капитальное обновление с воссозданием резьбы и фасадных элементов. Изначально стартовая цена объекта с землей превышала 19,5 млн рублей, в дальнейшем стоимость была снижена до 17 млн.

Усадьба купца Марка Дунаева на улице Куйбышева, 87

Часть второго этажа усадьбы купца Марка Дунаева по адресу: улица Куйбышева, 87, предлагается к продаже как офисное помещение: на площадке объявлений размещено предложение реализовать 174,7 кв. м за 18 млн рублей, при этом за услуги брокера предусмотрена комиссия в размере 1% от суммы сделки. Исторические источники свидетельствуют, что Марк Дунаев, начавший путь как крепостной, благодаря успешной работе крупной паровой мельницы стал одним из наиболее состоятельных предпринимателей XIX века в Кургане. Возведенные им особняки сегодня имеют статус памятников архитектуры и представляют значимую часть городской застройки дореволюционного периода. После революции семья Дунаевых была раскулачена, а в усадьбе на Куйбышева располагался Курганский революционный трибунал под руководством Игнатия Ястржембского, что добавляет зданию дополнительную историческую ценность.

Лавка Дунаева на улице Куйбышева, 50

Другой объект, связанный с именем Марка Дунаева, — бывшая лавка купца на улице Куйбышева, 50 — в 2025 году проходит реставрацию: здание, переданное в аренду на 49 лет компании ООО «ЭкоЭкспертСервис» по итогам аукциона 2022 года, приводится в порядок арендатором за собственный счет по согласованному проекту, завершение работ намечено на сентябрь 2026 года. В обновленном доме планируется разместить офисные помещения, которые компания будет использовать для собственных нужд; таким образом, объект, как и другие здания Дунаева — в том числе ломбард и жилой дом, известные своим «кирпичным кружевом» и выразительным декором, — сохраняет функцию делового центра и продолжает оставаться частью исторического облика Кургана.

Особняк на улице Пушкина, 114, из комплекса бывшей конфетной фабрики

Двухэтажный особняк на улице Пушкина, 114, входящий в ансамбль построек бывшей конфетной фабрики начала XX века, выставлен на продажу как коммерческая недвижимость и за последние полгода существенно подешевел: если в феврале здание площадью девятиквартирного дома предлагали за 70 млн рублей, то сейчас собственник готов расстаться с объектом за 60 млн. Дом, возведенный в 1911 году и полностью отремонтированный, формально не имеет статуса памятника архитектуры, однако относится к числу наиболее дорогих исторических построек, находящихся на рынке в Кургане. В настоящее время он используется как коммерческий объект, расположен в центральной части города — рядом с Институтом экономики и права Курганского государственного университета, что повышает его инвестиционную привлекательность.

Кальянная в здании бывшей конфетной фабрики на улице Пушкина, 116

Еще один элемент того же исторического квартала — двухэтажное кирпичное здание на улице Пушкина, 116, где в начале XX века действовала конфетная фабрика, основанная мещанкой Еленой Яковлевной Пономаревой. Сегодня здание используется под кальянную, бизнес по продаже которой оценивается в 3,3 млн рублей.

Предприниматель предлагает покупателю действующее заведение с клиентской базой, оборудованием, мебелью, крупным запасом угля и табака, системой видеонаблюдения и подготовленным контентом для соцсетей. Объект занимает особняк площадью около 250 кв. м (170 кв. м — полезная площадь), включает два просторных зала, две VIP‑комнаты, летнюю веранду и отапливаемый подвал‑склад, а само здание арендуется за 150 тыс. рублей в месяц при коммунальных расходах 15–25 тыс. рублей в зависимости от сезона.