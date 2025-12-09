Путин не собирается восстанавливать СССР: главные заявления Пескова

Песков ответил на вопросы журналистов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Восстановление СССР невозможно, заявил пресс-секретарь президента. Так он прокомментировал в ответ на запрос URA.RU утверждения немецкой стороны о том, что якобы одной из целей российского лидера Владимира Путина является возрождение Советского Союза. Что еще Песков рассказал журналистам — в материале URA.RU.

На прямую линию с Путиным отправили полмиллиона вопросов

Пресс-секретарь президента России рассказал, с чем связано то, что к утру 9 декабря на предстоящую прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным уже поступило порядка 500 тысяч обращений от граждан. По его словам, столь значительное число вопросов обусловлено как возросшим интересом россиян к происходящему в стране, так и расширением технических возможностей для взаимодействия с главой государства.

Песков отметил, что в этом году для направления сообщений президенту задействованы дополнительные каналы связи. Это, в частности, привело к заметному увеличению числа обращений от молодых людей и детей. Многие из них присылают видеозаписи. По словам пресс-секретаря, организаторы фиксируют высокую долю мультимедийных сообщений, и часть из них уже проходит отбор для возможного использования в эфире.

Обработка поступающих вопросов возложена на специальные редакторские группы. В их работе задействован нейросетевой сервис GigaChat. Это, как подчеркнул Песков, позволяет второй год подряд обрабатывать весь массив обращений без ограничений по объему. Параллельно к подготовке прямой линии подключены федеральные органы исполнительной власти.

Страх использования ИИ на прямой линии с Путиным

Также Песков заявил, что искусственный интеллект не обладает сознанием и рассматривается лишь как вспомогательный инструмент. Окончательные решения и контроль всегда остаются за экспертными группами, проверяющими результаты работы алгоритмов.

Представитель Кремля уточнил, что наиболее значимая и чувствительная информация, выявляемая системами ИИ, в обязательном порядке подвергается дополнительной верификации. По словам Пескова, именно таким образом удается свести к минимуму риски, возникающие при внедрении новых технологических решений.

Обращения детей по ситуации вокруг Roblox

В Кремль поступило значительное количество обращений от детей, связанных с блокировкой платформы Roblox. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, известно ли администрации президента, что после блокировки сервиса многие пользователи заявляют о намерении уехать из России.

«Нет, мы этой информацией не владеем, хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть, да, дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут, а пишут об этой игре, да, она фигурирует», — заявил Песков.

Встреча Путина и главы МИД Ирана

На текущей неделе встреча Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в повестке не значится. «Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается», — заявил Песков журналистам.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в КНДР Александра Мацегоры. Путин подчеркнул его значительный вклад в развитие российско‑северокорейских двусторонних отношений. сообщил пресс-секретарь главы государства.

График президента России

В День героев Отечества Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном этой дате. Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней соберутся Герои России и другие кавалеры высших государственных наград. Глава государства выступит перед участниками, после чего состоится церемония вручения государственных наград — звезд Героя. Традиционно запланировано также неформальное общение президента с героями и совместная фотосъемка.

Затем состоится еще одно важное ежегодное, традиционно декабрьское событие — заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Повестка заседания обширна и формируется в том числе с учетом предложений самих участников. Планируется обсуждение вопросов защиты прав участников специальной военной операции, их семей, проблем реабилитации инвалидов, а также развития института суда присяжных.

Отдельный блок будет посвящен тематике ИИ — рискам его применения в социально значимых сферах и мерам по обеспечению прозрачности алгоритмов. Кроме того, намечено обсуждение совершенствования правил дорожного движения для курьеров, дальнейшего развития системы проактивного предоставления мер социальной поддержки, вопросов паллиативной помощи и ряда других тем. Заседание традиционно ожидается продолжительным, содержательным и насыщенным.