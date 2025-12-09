Кремль — URA.RU: Путин не хочет восстановить СССР
Восстановить СССР невозможно, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Восстановить СССР невозможно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Германия считает это одной из целью российского лидера Владимира Путина.
«Это не соответствует действительности, ни то, ни другое. Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно, и он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает. Что касается подготовки к нападению на НАТО, то это полная глупость. Опять же призываю всех слушать первоисточник — нашего президента Путина», — сказал Песков.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил растущую милитаризацию стран НАТО тем, что президент Владимир Путин якобы хочет восстановить СССР. Мерц также заявил, что в российских государственных доктринах якобы говорится о подготовке к нападению на НАТО.
