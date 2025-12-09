В Кургане у Вечного огня почтили память Героев Отечества. Фото
Курганцы возложили цветы у Вечного огня, почтив память Героев Отечества (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня Героев Отечества (9 декабря). В мероприятии приняли участие заместитель губернатора региона Станислав Носков, заместитель главы города Сергей Романов, а также представители силовых структур, ветераны, участники специальной военной операции и общественных организаций. Об этом сообщается в tg-канале мэрии Кургана.
«Состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню Мемориального комплекса, посвященное Дню Героев Отечества.Цветы к вечному огню Мемориального комплекса воинов-курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков и заместитель главы города Кургана Сергей Романов», — пишут власти. В своем обращении к собравшимся Носков напомнил, что День Героев Отечества объединяет память о тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто выполнял воинский долг в наши дни.
Он также отметил, что в этот день в Курганской области вспоминают фронтовиков, участников локальных вооруженных конфликтов и военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, и выражают им признательность за верность присяге и готовность защищать мирную жизнь граждан. Во время церемонии было подчеркнуто, что Курганская область воспитала несколько поколений Героев, чьи имена стали символом мужества и самоотверженности. Власти напомнили, что регион дал стране 118 Героев Советского Союза, 15 Героев Российской Федерации, 31 полного кавалера ордена Славы. Более 1500 жителей области награждены орденом Славы II и III степени за проявленное в боях личное мужество.
Ранее в Кургане уже проходили мероприятия в честь людей в погонах: в концертном зале ДШИ им. Громова отмечали День ветерана уголовно-исполнительной системы, где бывшим сотрудникам УИС вручили медали и дипломы. До этого в городе праздновали День сотрудника органов внутренних дел, по итогам которого около 40 полицейских получили ведомственные награды и служебное жилье.
Фото: tg-канал Город Курган
- Валентина09 декабря 2025 15:49Я рада, что такие люди, как Носков и Романов, помнят о наших героях и стараются донести эту память до всех. Это очень важно для нашего города и страны в целом
- Кирилл09 декабря 2025 15:48Я всегда с трепетом отношусь к таким событиям. Это не просто формальность, а дань уважения тем, кто защищал нашу Родину. Важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах своих предков
- Иван09 декабря 2025 15:47Возложение цветов к вечному огню - это важный ритуал. У нас он, само собой, вызвал одни положительные эмоции. И я знаю, что многие горожане с гордостью отмечают, что такие мероприятия помогают сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну.