Курганцы возложили цветы у Вечного огня, почтив память Героев Отечества (архивное фото)

В Кургане прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня Героев Отечества (9 декабря). В мероприятии приняли участие заместитель губернатора региона Станислав Носков, заместитель главы города Сергей Романов, а также представители силовых структур, ветераны, участники специальной военной операции и общественных организаций. Об этом сообщается в tg-канале мэрии Кургана.

«Состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню Мемориального комплекса, посвященное Дню Героев Отечества.Цветы к вечному огню Мемориального комплекса воинов-курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков и заместитель главы города Кургана Сергей Романов», — пишут власти. В своем обращении к собравшимся Носков напомнил, что День Героев Отечества объединяет память о тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто выполнял воинский долг в наши дни.

Он также отметил, что в этот день в Курганской области вспоминают фронтовиков, участников локальных вооруженных конфликтов и военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, и выражают им признательность за верность присяге и готовность защищать мирную жизнь граждан. Во время церемонии было подчеркнуто, что Курганская область воспитала несколько поколений Героев, чьи имена стали символом мужества и самоотверженности. Власти напомнили, что регион дал стране 118 Героев Советского Союза, 15 Героев Российской Федерации, 31 полного кавалера ордена Славы. Более 1500 жителей области награждены орденом Славы II и III степени за проявленное в боях личное мужество.

Ранее в Кургане уже проходили мероприятия в честь людей в погонах: в концертном зале ДШИ им. Громова отмечали День ветерана уголовно-исполнительной системы, где бывшим сотрудникам УИС вручили медали и дипломы. До этого в городе праздновали День сотрудника органов внутренних дел, по итогам которого около 40 полицейских получили ведомственные награды и служебное жилье.