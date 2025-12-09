Кредитные каникулы для участников СВО продлены на 2026 год
Новая норма вступит в силу с 1 января 2026 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Кредитные каникулы для участников СВО будут действовать и в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
«Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которые предусматривают в том числе продление на 2026 год кредитных каникул для участников СВО», — говорится в сообщении. Новая норма вступит в силу с 1 января 2026 года.
Согласно принятому документу, до 31 декабря 2026 года продлевается срок, в течение которого заемщики из числа участников СВО могут обратиться к своему кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Обратиться за кредитными каникулами смогут также: члены семей участников СВО; субъекты малого и среднего предпринимательства, единственный участник которых, выполняющий функции единоличного исполнительного органа (руководителя), был мобилизован.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.