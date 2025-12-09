Кредитные каникулы для участников СВО продлены на 2026 год

Новая норма вступит в силу с 1 января 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредитные каникулы для участников СВО будут действовать и в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которые предусматривают в том числе продление на 2026 год кредитных каникул для участников СВО», — говорится в сообщении. Новая норма вступит в силу с 1 января 2026 года.