Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Минобороны РФ раскрыли подробности крушения военного самолета

Минобороны РФ: самолет АН-22 в Ивановской области рухнул после ремонта
09 декабря 2025 в 15:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолет рухнул во время облета после ремонта (архивное фото)

Самолет рухнул во время облета после ремонта (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет АН-22 в Ивановской области рухнул во время облета после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военно-транспортный самолет потерпел во время облета после проведенного ремонта», — цитирует «Интерфакс» представителей Минобороны. Сейчас поисково-спасательная команда вылетела к месту крушения самолета, в котором летели семь человек. Отмечается, что борт рухнул в безлюдном месте.

Последний раз самолет выходил на связь в 11:00 по мск. Крушение произошло в Фурмановском районе. Известно, что борт упал в районе Уводьского водохранилища, а обломки были найдены в воде.

Материал из сюжета:

Самолет Ан-22 "Антей" рухнул в Ивановской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал