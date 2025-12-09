В Минобороны РФ раскрыли подробности крушения военного самолета

Самолет рухнул во время облета после ремонта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет АН-22 в Ивановской области рухнул во время облета после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военно-транспортный самолет потерпел во время облета после проведенного ремонта», — цитирует «Интерфакс» представителей Минобороны. Сейчас поисково-спасательная команда вылетела к месту крушения самолета, в котором летели семь человек. Отмечается, что борт рухнул в безлюдном месте.