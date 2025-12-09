Адвокатов главного дорожника Ханты-Мансийска осудили за подкуп свидетелей

Адвокатов экс-директора МДЭП Ханты-Мансийска Сергеева признали виновными в подкупе свидетелей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд признал двух адвокатов бывшего руководителя муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия виновными в подкупе свидетелей и потерпевшего. В пресс-службе окружной прокуратуре сообщили журналисту URA.RU, что юристы добивались от участников процесса дачи ложных показаний.

«Защитник подсудимого в целях избежания привлечения его подзащитного к уголовной ответственности принял решение о подкупе двух свидетелей и представителя потерпевшего в целях дачи последними ложных показаний», — сообщило ведомство. В пресс-службе указали, что для реализации умысла он предложил двум адвокатам договориться со свидетелями и представителем потерпевшего и предложил им 3 млн рублей, передав 300 тысяч. По словам источника, речь идет об уголовном деле экс-директора МУП ДЭП Александра Сергеева.

Свидетели отказались от дачи ложных показаний и сообщили об этом инциденте суду. Адвокаты получили по 160 часов обязательных работ и запрет на профессию сроком на два года. Переданные 300 тысяч рублей конфисковали. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

