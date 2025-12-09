В Кремле ответили на вопрос URA.RU о блокировке Roblox

Логотип РИА URA.RU
Песков: Кремль фиксирует много детских обращений по ситуации вокруг Roblox
09 декабря 2025 в 15:12
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кремль видел много детских обращений по теме блокировки Roblox. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, знают ли в Кремле, что после блокировки платформы многие пишут о желании покинуть Россию.

«Нет, мы этой информацией не владеем, хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть, да, дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут, а пишут об этой игре, да, она фигурирует», — сказал Песков.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки платформы Roblox и ряда других «каждый второй ребенок» пишет о желании покинуть Россию. Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox 3 декабря. Причиной стало распространение на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывами к насилию и пропагандой ЛГБТ-тематики (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

