Самолет Ан-22 потерпел крушение
09 декабря 2025 в 15:06
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Ивановской области сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22 совершая облет после ремонта. Самолет упал в безлюдном месте. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место крушения направлена комиссия ВКС России. Об этом сообщили Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал