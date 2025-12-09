Логотип РИА URA.RU
«Погибла на месте»: стали известны подробности смерти россиянки от свалившегося на автобус булыжника

Камень убил россиянку, пробив автобус с туристами
09 декабря 2025 в 15:19
Камень пробил автобус с туристами во Вьетнаме (архивное фото)

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Россиянка погибла во Вьетнаме в результате инцидента с туристическим автобусом, который на ходу пробил камень. Трагедия произошла накануне во время рейса по маршруту Муйне — Далат. Об этом сообщили журналисты URA.RU. 

«Предположительно, кусок булыжника выпал из кузова грузовика, перевозившего стройматериалы. Он с большой скоростью влетел в салон проезжающего автобуса, ранив двух пассажиров. 57-летняя россиянка погибла на месте», — выяснил telegram-канал URA.RU. 

Отмечается, что вместе с погибшей в поездке находилась ее несовершеннолетняя дочь. Второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель грузовика скрылся с места происшествия и до настоящего времени не задержан. Российские туристы в чатах в соцсетях отмечают, что дорога в Далат считается сложной и потенциально опасной: маршрут проходит по серпантину, нередки обвалы. При этом подчеркивается, что характер дорожного участка напрямую не связан с произошедшей трагедией.

Комментарии (1)
  • Товарищ Б.
    09 декабря 2025 15:47
    Отличный выбор фото к статье, тот самый Вьетнам, чуть не доезжая Далата
