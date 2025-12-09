«Погибла на месте»: стали известны подробности смерти россиянки от свалившегося на автобус булыжника

Россиянка погибла во Вьетнаме в результате инцидента с туристическим автобусом, который на ходу пробил камень. Трагедия произошла накануне во время рейса по маршруту Муйне — Далат. Об этом сообщили журналисты URA.RU.

Отмечается, что вместе с погибшей в поездке находилась ее несовершеннолетняя дочь. Второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель грузовика скрылся с места происшествия и до настоящего времени не задержан. Российские туристы в чатах в соцсетях отмечают, что дорога в Далат считается сложной и потенциально опасной: маршрут проходит по серпантину, нередки обвалы. При этом подчеркивается, что характер дорожного участка напрямую не связан с произошедшей трагедией.