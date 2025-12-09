В Пермском крае выросли зарплаты

Это на 14,1% больше, чем в январе–сентябре 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермьстат опубликовал сведения о динамике среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций Пермского края. В отчет включены данные за период с января по сентябрь 2025 года, а также для сравнения приведены показатели за аналогичный период 2024 года.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Прикамье за девять месяцев 2025 года достигла 80 223,6 рубля. Это на 14,1% больше, чем в январе–сентябре 2024 года», — сказано в отчете статистического ведомства на официальном сайте.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за тот же период увеличилась на 4%. Наиболее высокие уровни начисленной заработной платы зафиксированы у работников следующих видов экономической деятельности: добыча полезных ископаемых — 111 251 рубль (рост на 12,9%), информация и связь — 104 930,6 рубля (рост на 7,7%), финансовая и страховая деятельность — 96 751,4 рубля (рост на 13%).

К числу наименее оплачиваемых сфер отнесены: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 46 708,8 рубля (увеличение на 10,3%), операции с недвижимым имуществом — 52 362,1 рубля (рост на 18%), административная деятельность — 53 799,8 рубля (рост на 12,7%).