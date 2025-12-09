Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Стало известно, почему Долиной не было на исполнении гимна «Песни года»

Долина пропустила финал «Песни года» не из-за скандала с продажей квартиры
09 декабря 2025 в 15:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выступление на «Песне года - 2025» стало для артистки первым после скандала с продажей ее квартиры

Выступление на «Песне года - 2025» стало для артистки первым после скандала с продажей ее квартиры

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отсутствие певицы Ларисы Долиной на исполнении итоговой композиции «Песни года» не связано с ситуацией о продаже ее квартиры. Об этом заявил директор исполнительницы Сергей Пудовкин. 

«Ее не было по той же причине, что и в прошлом году. Существуют несколько версий этой песни, состав участников меняется. Так было всегда», — сказал Пудовкин. Его слова приводит «ТАСС». Во время концерта «Песня года-2025» 6 декабря Долина исполнила только свою песню «Я буду любить тебя». 

Фестиваль «Песня года» стал для певицы первым выходом на сцену после скандала с продажей квартиры. Долина поблагодарила слушателей и и всех гостей мероприятия, но общаться с прессой не стала. 

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал