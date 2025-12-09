Стало известно, почему Долиной не было на исполнении гимна «Песни года»
Выступление на «Песне года - 2025» стало для артистки первым после скандала с продажей ее квартиры
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Отсутствие певицы Ларисы Долиной на исполнении итоговой композиции «Песни года» не связано с ситуацией о продаже ее квартиры. Об этом заявил директор исполнительницы Сергей Пудовкин.
«Ее не было по той же причине, что и в прошлом году. Существуют несколько версий этой песни, состав участников меняется. Так было всегда», — сказал Пудовкин. Его слова приводит «ТАСС». Во время концерта «Песня года-2025» 6 декабря Долина исполнила только свою песню «Я буду любить тебя».
Фестиваль «Песня года» стал для певицы первым выходом на сцену после скандала с продажей квартиры. Долина поблагодарила слушателей и и всех гостей мероприятия, но общаться с прессой не стала.
