Политика

Путин назначил нового замглавы МИД РФ

Путин назначил Александра Алимова новым замглавы МИД РФ
09 декабря 2025 в 15:21
Алимов занимал должность старшего советника постпредства России при ООН в Нью-Йорке

Фото: mid.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Алимова на должность заместителя министра иностранных дел РФ. Документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем Министра иностранных дел РФ», — говорится в указе. Документ вступает в силу с момента подписания — 9 декабря 2025 года.

С 2022 года Алимов занимал должность директора Департамента многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурных связей МИД России. Ранее исполнял обязанности заместителя постоянного представителя РФ при Отделении ООН и ряде других международных организаций в Женеве. В период с 2008 по 2012 год занимал должность старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

