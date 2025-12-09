Путин назначил нового замглавы МИД РФ
Алимов занимал должность старшего советника постпредства России при ООН в Нью-Йорке
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Алимова на должность заместителя министра иностранных дел РФ. Документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.
«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем Министра иностранных дел РФ», — говорится в указе. Документ вступает в силу с момента подписания — 9 декабря 2025 года.
С 2022 года Алимов занимал должность директора Департамента многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурных связей МИД России. Ранее исполнял обязанности заместителя постоянного представителя РФ при Отделении ООН и ряде других международных организаций в Женеве. В период с 2008 по 2012 год занимал должность старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.
