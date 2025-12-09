«Мирный план на грани срыва»: на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне

«Мирный план Трампа (президент США Дональд Трамп — прим. URA.RU) на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украине не обязана отказывать от территории под контроль России», — пишет The Telegraph. По данным издания, 9 декабря Киев якобы намерен направить президенту США поддержанное Европой встречное предложение после переговоров с европейскими лидерами на Даунинг-стрит.

Ранее «Царьград» сообщал, что Зеленский уклоняется от официальной реакции на предложенный мирный план, заявив Трампу, что он якобы еще не знакомился с документом. Сам Трамп в беседе с журналистами признал, что разочарован тем, что президент Украины до сих пор не изучил его инициативу. Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для Москвы принципиально важно получить информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины по вопросу урегулирования конфликта.