Мост появится между улицами Челюскинцев и Профсоюзная Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени проект нового велопешеходного моста через Туру между улицами Челюскинцев и Профсоюзная будет готов в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника». Изначально планировалось завершить документацию до конца этого года.

«Разработка проектной документации моста еще ведется — процесс занял больше времени, чем планировали изначально. Проект будет готов в 2026 году, после этого администрация определит, кто и когда будет строить», — сообщили в компании.