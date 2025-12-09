Логотип РИА URA.RU
В Тюмени раскрыли новые подробности строительства пешеходного моста. Эксклюзив

В Тюмени сдвинулись сроки разработки проекта нового велопешеходного моста
09 декабря 2025 в 16:42
Мост появится между улицами Челюскинцев и Профсоюзная

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени проект нового велопешеходного моста через Туру между улицами Челюскинцев и Профсоюзная будет готов в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника». Изначально планировалось завершить документацию до конца этого года.

«Разработка проектной документации моста еще ведется — процесс занял больше времени, чем планировали изначально. Проект будет готов в 2026 году, после этого администрация определит, кто и когда будет строить», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU писало, что велопешеходный мост протяженностью 505 метров проектируют «Страна Девелопмент» и «Брусника». Сооружение соединит Зареку с центром города. Концепцию планировали завершить до конца текущего года.

