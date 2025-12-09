Вирусы атаковали десятки тысяч свердловчан
Десятки тысяч уральцев заболели ОРВИ
В Свердловской области за последнюю неделю резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: врачи зарегистрировали около 48 тысяч случаев, почти половина из них приходится на Екатеринбург. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось примерно на четверть.
В ведомстве объяснили, что рост связан с сезонным подъемом респираторных инфекций и активной циркуляцией сразу нескольких вирусов. «Завершается иммунизация населения против гриппа. В предэпидсезон в регионе проведено более 2,2 млн прививок от гриппа. Охват населения составил 53,5% населения», — уточнили в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, две трети всех заболевших составляют дети. Лабораторные исследования показывают, что в регионе одновременно циркулируют вирусы гриппа, коронавирусная инфекция COVID-19, а также риновирусы и аденовирусы, вызывающие обычные острые респираторные заболевания. Специалисты отмечают, что сочетание нескольких возбудителей ускоряет распространение инфекции в коллективах.
В школах, детских садах, больницах и социальных учреждениях усилили профилактику. Там проводят более частую уборку с использованием дезинфицирующих средств, организован контроль самочувствия на входе, изменены графики работы персонала, чтобы сократить риск передачи инфекции. В отдельных организациях временно ограничили массовые мероприятия в помещениях.
Медики напоминают жителям региона о необходимости личной профилактики. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками, не трогать лицо немытыми руками, в общественном транспорте и людных местах надевать маску и по возможности соблюдать дистанцию. При появлении недомогания советуют оставаться дома, не посещать работу и учебу и вызывать врача, чтобы снизить риск осложнений и дальнейшего распространения вирусов.
