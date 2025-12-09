В Курганской области назвали минимальный размер зарплаты на 2026 год
МРОТ в Курганской области вырастет до 31 тысячи рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Курганской области вырастет до 31 156,95 рубля в месяц с учетом уральского коэффициента. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.
«Минимальный размер заработной платы в Курганской области как для бюджетного сектора экономики, так и для внебюджетного сектора устанавливается на уровне 31 156,95 рубля (МРОТ — 27 093 рубля + 15% уральский коэффициент) при условии отработки нормы рабочего времени и выполнении норм труда», — пишут власти. Отмечается, что при сравнении начисленной работнику зарплаты с МРОТ и установлении доплаты до минимального уровня не учитывается ряд выплат. В расчет не включают оплату сверхурочной работы, ночные смены, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, доплаты за совмещение профессий (должностей), а также районный коэффициент.
Ранее URA.RU сообщало, что медианная предлагаемая зарплата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и с начала 2025 года выросла на 16% (на 9,5 тысячи). По этому показателю регион обошел Челябинскую область и разделил с ней второе место на Урале по темпам роста доходов, уступив только ЯНАО.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!