В Курганской области назвали минимальный размер зарплаты на 2026 год

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Курганской области вырастет до 31 156,95 рубля в месяц с учетом уральского коэффициента. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.

«Минимальный размер заработной платы в Курганской области как для бюджетного сектора экономики, так и для внебюджетного сектора устанавливается на уровне 31 156,95 рубля (МРОТ — 27 093 рубля + 15% уральский коэффициент) при условии отработки нормы рабочего времени и выполнении норм труда», — пишут власти. Отмечается, что при сравнении начисленной работнику зарплаты с МРОТ и установлении доплаты до минимального уровня не учитывается ряд выплат. В расчет не включают оплату сверхурочной работы, ночные смены, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, доплаты за совмещение профессий (должностей), а также районный коэффициент.