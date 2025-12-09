Татарские националисты выступили против сноса мечети в Тюменской области
Администрация Тобольского округа требует снести недостроенную мечеть «Искера»
Неоднократно судимая за разжигание межнациональной розни активистка националистического движения из Татарстана Фаузия Байрамова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию недостроенной мечети в Тобольском районе, которую хотят снести. Публикацию она сопроводила хадисом (часть Сунны — второго после Корана источника исламского права и вероучения, — прим. ред.) на татарском языке. Ранее агентство писало о том, что администрация муниципалитета требует через суд снести все здания «Искера», который был создан под руководством Луизы Шамсутдиновой.
Тобольскую активистку поддержал и один из запрещенных в России telegram-каналов экстремистской направленности. Там также была размещена публикация в поддержку «Искера».
Фаузия Байрамова считается одним из лидеров радикального татарского национального движения РФ. Она несколько раз привлекалась к ответственности за разжигание межнациональной розни. В 2014 году активистка получила по этой статье год условно.
Администрация Тобольского округа обратилась в суд с требованием о сносе мечети и остальных зданий историко-мемориального комплекса «Искер». Он был создан председателем Совета РТОО «Наследие» Луизой Шамсутдиновой. В разговоре с агентством она сообщила, что обратилась за поддержкой в разрешении проблемной ситуации к влиятельным людям, но к кому именно — уточнять не стала.
Ранее агентство писало о том, что Луиза Шамсутдинова планировала незаконно установить на «Искере» памятник жене Хана Кучума Сузге Ханым. При этом, она не стала обращаться в надзорные органы для оформления разрешительных документов. После того как о ситуации стало известно СМИ, скульптура была изъята и обращена в доход государства.
