Татарские националисты выступили против сноса мечети в Тюменской области

Неоднократно судимая за разжигание межнациональной розни активистка националистического движения из Татарстана Фаузия Байрамова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию недостроенной мечети в Тобольском районе, которую хотят снести. Публикацию она сопроводила хадисом (часть Сунны — второго после Корана источника исламского права и вероучения, — прим. ред.) на татарском языке. Ранее агентство писало о том, что администрация муниципалитета требует через суд снести все здания «Искера», который был создан под руководством Луизы Шамсутдиновой.

Тобольскую активистку поддержал и один из запрещенных в России telegram-каналов экстремистской направленности. Там также была размещена публикация в поддержку «Искера».

Фаузия Байрамова считается одним из лидеров радикального татарского национального движения РФ. Она несколько раз привлекалась к ответственности за разжигание межнациональной розни. В 2014 году активистка получила по этой статье год условно.

Администрация Тобольского округа обратилась в суд с требованием о сносе мечети и остальных зданий историко-мемориального комплекса «Искер». Он был создан председателем Совета РТОО «Наследие» Луизой Шамсутдиновой. В разговоре с агентством она сообщила, что обратилась за поддержкой в разрешении проблемной ситуации к влиятельным людям, но к кому именно — уточнять не стала.