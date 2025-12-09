Как попасть на Кремлевскую елку 2026: стоимость и программа

Первое мероприятие на кремлевской елке состоится 25 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремлевская елка — уникальное представление, на котором мечтает побывать каждый ребенок. Здесь можно увидеть Кремлевский дворец, окунуться в мир сказки и получить подарок от Деда Мороза. О том, как попасть на главную елку страны, сколько стоят билеты и какая программа ожидает в этом году, — в материале URA.RU.

Что такое Кремлевская елка

Кремлевская елка — масштабное новогоднее представление, которое ежегодно показывают в Государственном Кремлевском дворце. Традиция появилась в СССР. Изначально мероприятие проходило в Колонном зале Дома Союзов, но 1 января 1954 года празднование впервые провели в Московском Кремле. С этого момента елку стали называть Кремлевской.

От других праздничных шоу Кремлевская елка отличается масштабом, высоким уровнем постановки и уникальной локацией. Над подготовкой программы работают ведущие режиссеры, сценаристы, хореографы, актеры и художники. Каждый год организаторы предлагают новый оригинальный сюжет, создают сотни авторских костюмов и декораций, разрабатывают комплекс мультимедийных решений и световых эффектов.

Продолжение после рекламы

Когда и где пройдет Кремлевская елка 2026

Мероприятия продлятся до 8 января Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Кремлевская новогодняя елка в сезоне 2025–2026 годов пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Показ цикла театральных постановок запланирован на период с 25 декабря по 8 января. Кроме того, с 23 декабря по 8 января в Малом зале Государственного Кремлевского дворца будет показан семейный новогодний спектакль «Щелкунчик».

Сколько стоят билеты на Кремлевскую елку

Стоимость билетов зависит от сектора и ряда. В сезоне 2025–2026 цены варьируются от 2800 до 7 000 рублей за билет без учета подарка. Подарок покупают отдельно, в этом году он стоит 900 рублей. Как правило, подарок представляет собой набор конфет, упакованный в жестяную коробку, говорится на сайте Кремлевской елки.

Где и как купить билеты на Кремлевскую елку

Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Приобрести билеты на Кремлевскую елку 2026 года в Москве можно через кассы профсоюзных организаций, в театральных агентствах, а также на официальном интернет-сайте Кремлевской елки.

Там сообщили, что после оплаты билета онлайн электронные билеты будут отправлены на e-mail покупателя. Распечатывать электронный билет не требуется, так как при входе сканеры считывают QR- или штрихкод с экрана телефона.

Дети до 14 лет проходят только в сопровождении взрослого. Каждому взрослому, сопровождающему ребенка, нужен отдельный билет

проходят только в сопровождении взрослого. Каждому взрослому, сопровождающему ребенка, нужен отдельный билет Подростки от 14 до 18 лет проходят на мероприятие без сопровождения взрослого по билету. При входе и выходе необходимо иметь при себе паспорт.

Как бесплатно попасть на Кремлевскую елку

Гостей ожидают подарки Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Бесплатные пригласительные на Кремлевскую елку могут получить дети из многодетных и неполных семей. Оформить их можно через территориальные отделения органов социальной защиты населения.

Особые условия предусмотрены для членов профсоюзов. Московская федерация профсоюзов, выступающая организатором мероприятия, предоставляет родителям — членам профсоюзных организаций — возможность получить билеты бесплатно, а также с льготой в размере 30% для детей и 20% для внуков либо с частичным возмещением стоимости.

Кроме того, бесплатные билеты могут быть выделены детям-инвалидам. В этом случае оформить их можно через органы социальной защиты либо департамент культуры. В прошлом году отличники и победители олимпиад могли посетить Кремлевскую елку бесплатно. В этом году акцию отменили.

Какая программа будет на Кремлевской елке 2026

В этом сезоне зрителей ждут анимационные программы в фойе Кремлевского дворца и спектакль «Заветные Куранты».

Анимационная программа

Гостей ожидает встреча со сказочными персонажами Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Перед основным спектаклем гости посетят несколько небольших залов, где их ждут хороводы вокруг праздничной елки, аквагрим и конкурсы.

Продолжение после рекламы

В Зеркальном зале юным гостям предложат принять участие в богатырской сказке: они встретятся с легендарными Богатырями, Мудрецом-Звездочетом и его Вороном. По желанию детей профессиональные художники нанесут аквагрим, превращая их в сказочных героев, а старушка Лесовушка проведет мастер-класс по жонглированию грибными шляпками.

В Паркетном фойе гостям мероприятия предложат посетить три тематические площадки: «Синий карнавал», «Белый карнавал» и карнавал «Русский стиль». На каждой из них будет представлена самостоятельная развлекательная программа с участием артистов цирка, иллюзионистов, солистов фольклорных ансамблей и других исполнителей.

В Гербовом фойе гости смогут встретить хорошо известных персонажей: Бабу Ягу, Кота Ученого, Тетушку Метелицу, Русалку и других. Дед Мороз и Снегурочка по традиции проведут новогодний хоровод, после которого на елке зажгутся праздничные огни.

Во всех указанных залах планируется разместить оформленные в новогодней тематике фотозоны, где гости смогут сделать памятные снимки и зафиксировать атмосферу праздника. Зрителям также предоставят возможность поделиться своими впечатлениями и дать комментарий для пресс-службы Деда Мороза.

В Гербовом зале посетителям будет предложено оставить свое обращение в «Книге новогодних пожеланий Деда Мороза». Чтобы найти ее, обратитесь к помощникам Деда Мороза.

Спектакль «Заветные Куранты»

Сюжет нового спектакля держится в секрете Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Спектакль «Заветные куранты» покажут в Большом зале. По словам организаторов, музыкальная сказка для детей напомнит гостям, что важно не бояться своих желаний и верить в их исполнение.

Спектакль будет состоять из двух частей: театрализованной и интерактивной. В финале представления зрители вместе с персонажами зажгут огни на новогодней елке, чтобы настроиться на встречу предстоящего праздника и получить подарок.

Патриаршая елка и Кремлевская елка для слабослышащих детей

Кремлевская новогодняя елка для слабослышащих детей с сурдопереводом пройдет 29 декабря в 14:00.

пройдет 29 декабря в 14:00. Патриаршая новогодняя елка состоится 8 января 2026 года в 14:00.

Специальный показ организован при участии Московской Патриархии: перед спектаклем «Заветные Куранты» зрителям представляется небольшая рождественская постановка, после чего транслируется поздравление с Рождеством Христовым от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как добраться до Кремлевского дворца

Государственный Кремлевский дворец расположен в Москве, на улице Воздвиженка. Добраться до него можно на общественном транспорте.

Продолжение после рекламы

Ближайшие станции метро:

«Александровский сад» (самая близкая, выход № 5);

«Библиотека им. Ленина»;

«Арбатская»;

«Боровицкая».

Также к комплексу следуют автобусные маршруты № 144, 159, 203, 271 и 275.