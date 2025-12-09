Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге подросток получил травму в школе

09 декабря 2025 в 15:26
Инцидент произошел в школе №143 (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская прокуратура начала проверку в школе №143 из-за шестиклассника, который получил травму руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, 8 декабря ученик убегал от другого учащегося и упал. Он получил травму. 

«Согласно публикации СМИ, мама пострадавшего ребенка сообщила о случаях буллинга ее ребенка-инвалида со стороны других детей, непринятии мер со стороны администрации образовательного учреждения. Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка», — сказали в надзорном ведомстве.

