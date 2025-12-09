В Екатеринбурге подросток получил травму в школе

Инцидент произошел в школе №143 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская прокуратура начала проверку в школе №143 из-за шестиклассника, который получил травму руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, 8 декабря ученик убегал от другого учащегося и упал. Он получил травму.