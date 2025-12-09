В Екатеринбурге подросток получил травму в школе
Инцидент произошел в школе №143 (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловская прокуратура начала проверку в школе №143 из-за шестиклассника, который получил травму руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По предварительным данным, 8 декабря ученик убегал от другого учащегося и упал. Он получил травму.
«Согласно публикации СМИ, мама пострадавшего ребенка сообщила о случаях буллинга ее ребенка-инвалида со стороны других детей, непринятии мер со стороны администрации образовательного учреждения. Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка», — сказали в надзорном ведомстве.
