Владимир Путин наградил героев СВО: все о подвигах бойцов армии России

В День Героев Отечества Путин наградил генералов, офицеров и сержантов — участников СВО

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Церемония прошла 9 декабря, в День Героев Отечества, с участием более двухсот военных и гражданских. Награжденные отличились при освобождении населенных пунктов на фронте СВО, в испытании боевой техники и обеспечении

В числе награждённых — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и обладатели трёх и более орденов Мужества. Мероприятие ознаменовало возобновлённую в 2013 году традицию чествования героев в этот памятный день. Кому Путин вручил «Золотые Звёзды» — подробнее в URA.RU.

Генерал-майор Майданкин организовал успешное наступление на Южно-Донецком направлении

Под руководством генерал-майора Александра Майданкина было спланировано и проведено освобождение ряда населённых пунктов. Его дивизия выявила скрытые позиции противника, что позволило определить направление главного удара. Штурмовые группы оперативно заняли вражеские опорные пункты, нанеся противнику существенный урон.

Командир лично управлял действиями штурмовых групп с передового пункта. Он отладил взаимодействие между подразделениями и огневой поддержкой. Это привело к захвату многочисленных укреплений и лесных массивов. Также были ликвидированы ключевые объекты вражеской инфраструктуры. В результате войска под его командованием значительно расширили зону контроля.

Сержант Кондратов вывез штурмовые группы под шквальным огнём

Сержант Кондратов первым прорвался на бронемашине через вражеские порядки под Серебрянкой.

Сержант Виталий Кондратов первым прорвался на бронемашине через вражеские порядки. Он занял выгодную позицию для высадки десанта под Серебрянкой. Военнослужащий совершил ещё четыре рейса, перебрасывая группы в эпицентр уличных боёв, что нарастило темп наступления.

Позже его машина была атакована дроном под Малым Северском. Получив ранение, сержант остановил кровотечение и, превозмогая боль, преодолел 28 км. На обратном пути, после подрыва на мине и шести атак дронов, он сумел вывести технику из-под огня, предотвратив её потерю.

Майор Саввин возглавил освобождение трёх населенных пунктов

Майор Евгений Саввин командовал штурмовым отрядом при захвате опорных пунктов. Он создал мобильные группы на мотоциклах и корректировал огонь артиллерии, что позволило быстро освободить Левадное. Были уничтожены автомобиль, дрон и две американские гаубицы, а позиции удерживались без потерь четыре недели. Затем он провёл операцию в Комаре, скрытно выведя группы в тыл врага для ночной атаки. В результате были зачищены сотни зданий, уничтожены ключевые объекты и захвачены склады боеприпасов. Позже его подразделение освободило Малиевку, обеспечив продвижение бригады.

Подполковник Бухановский организовал контратаку и блокировку противника

Офицер сдержал превосходящего противника у Гоптаровки, уничтожив американскую технику

Подполковник Денис Бухановский руководил батальоном при отражении вторжения. Его подразделение взяло под контроль стратегический туннель, что привело к полуокружению сил противника. Затем были захвачены дамба и дороги, отрезав врагу пути отхода. Позже его батальон сдерживал превосходящего противника у Гоптаровки, уничтожив американскую технику. Оценив обстановку, офицер возглавил встречное наступление, вынудив врага перейти к обороне, а затем полностью блокировал и ликвидировал группировку в районе Демидовки.

Капитан Терзиян лично уничтожил танк «Леопард» с помощью дронов

Капитан Сергей Терзиян выполнял задачи по применению беспилотных систем. Он неоднократно выдвигался на передний край, чтобы прикрывать свои подразделения. С помощью дронов он ликвидировал крупный опорный пункт и немецкий танк «Leopard». Под его руководством расчёты дронов уничтожили десятки единиц вражеской техники. Офицер также организовал успешную засаду с минированием дороги и проводил разведку, результатом чего стало уничтожение сотен целей.

Подполковник Ендовицкий организовал оборону и освободил населённый пункт

Ендовицкий освободил село Варачино, атаковав одновременно с двух направлений

Подполковник Павел Ендовицкий командовал ротой при отражении вторжения в Шебекинском районе. Он разделил подразделение на штурмовые группы, которые вытеснили противника с важных рубежей. Лично возглавив оборону, он отразил 19 контратак. Позже, возглавив две роты, он освободил село Варачино, применив тактику одновременной атаки с двух направлений. Несмотря на попытки врага вернуть позиции, его подразделение удержало населённый пункт, уничтожив технику и миномёт противника.

Летчик-испытатель Минашкин получил звание Героя России за работу с бомбардировщиками

Виктор Минашкин, летчик-испытатель с 1989 года, внёс большой вклад в испытания авиатехники. За 30 лет работы он участвовал во всех программах по дальним бомбардировщикам, испытывая самолёты на критических режимах. Особый вклад он внёс в перевооружение дальней авиации. В 2023 году первым выполнил сложные полёты на дозаправку новейших стратегических ракетоносцев. За многолетние заслуги ему было присвоено звание Героя России.

Летчик-испытатель Чикунов спас экипаж при отказе системы самолета