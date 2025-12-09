Тюменские строители кинулись искать работников в Индии и Бангладеш

Самая высокая потребность в мигрантах - в тюменской сфере строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский строительный бизнес намерен искать работников в странах Южной Азии. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперских кругах региона.

«Речь не про строительные бригады, не про рабочих. Есть определенный список инженеров, которые, например, в Индии однозначно смотрятся интереснее, чем местные. Кроме того, у них есть опыт строительства в международных стандартах качества, чего часто не хватает российским специалистам», — пояснил агентству собеседник.

В региональном департаменте труда и занятости населения URA.RU пояснили, что потребность в трудовых мигрантах в регионе в 2026 году составит почти 700 человек. «Планируется, что 93% из них будут заняты в сфере строительства. Самые популярные страны для рекрутинга — Бангладеш, Индия, Китай», — рассказали специалисты департамента.

