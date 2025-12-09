В Екатеринбурге пройдет архитектурный фестиваль с Бутусовым

Вячеслав Бутусов - выпускник архитектурного института и главный основатель свердловской рок-школы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в 2026 году состоится архитектурный фестиваль, куда съедутся специалисты со всей России и некоторых стран зарубежья. Какой будет его программа, и почему приглашены легенды свердловского рока, URA.RU рассказала Ирина Домина, гендиректор «Синара Центра» и глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Екатеринбурге.

«Фестиваль запланирован на сентябрь-октябрь 2026 года, даты сейчас определяем. К нам съедутся все архитекторы страны и зарубежья, мы их приглашаем. Нам есть что рассказать, потому что Екатеринбург — это мегаконструктивизм, исторические здания, успешное восстановление и так далее. В рамках фестиваля будет страничка свердловского рока — ведь он зародился в архитектурном институте, это его альма-матер», — объяснила Домина.