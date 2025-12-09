Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбурге пройдет архитектурный фестиваль с Бутусовым

В Екатеринбурге в 2026 году пройдет фестиваль «Архитектура и музыка»
09 декабря 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вячеслав Бутусов - выпускник архитектурного института и главный основатель свердловской рок-школы

Вячеслав Бутусов - выпускник архитектурного института и главный основатель свердловской рок-школы

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в 2026 году состоится архитектурный фестиваль, куда съедутся специалисты со всей России и некоторых стран зарубежья. Какой будет его программа, и почему приглашены легенды свердловского рока, URA.RU рассказала Ирина Домина, гендиректор «Синара Центра» и глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Екатеринбурге. 

«Фестиваль запланирован на сентябрь-октябрь 2026 года, даты сейчас определяем. К нам съедутся все архитекторы страны и зарубежья, мы их приглашаем. Нам есть что рассказать, потому что Екатеринбург — это мегаконструктивизм, исторические здания, успешное восстановление и так далее. В рамках фестиваля будет страничка свердловского рока — ведь он зародился в архитектурном институте, это его альма-матер», — объяснила Домина. 

Помимо мощной деловой программы будет и другая. Так, в Екатеринбург приедут основатели свердловской рок-школы — Вячеслав Бутусов («Наутилус», «Ю-Питер», «Орден Славы»), братья Вадим и Глеб Самойловы («Агата Кристи»), Настя Полева. Они уже дали свое согласие. Музыканты встретятся с поклонниками, расскажут о творчестве, а завершится фестиваль рок-концертом. Локациями станут Уральский архитектурный университет, Музей архитектуры и дизайна, «Синара Центр» и другие площадки. Рабочее название фестиваля — «Архитектура и музыка», которое может еще поменяться. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал