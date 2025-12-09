В Екатеринбурге пройдет архитектурный фестиваль с Бутусовым
Вячеслав Бутусов - выпускник архитектурного института и главный основатель свердловской рок-школы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Екатеринбурге в 2026 году состоится архитектурный фестиваль, куда съедутся специалисты со всей России и некоторых стран зарубежья. Какой будет его программа, и почему приглашены легенды свердловского рока, URA.RU рассказала Ирина Домина, гендиректор «Синара Центра» и глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Екатеринбурге.
«Фестиваль запланирован на сентябрь-октябрь 2026 года, даты сейчас определяем. К нам съедутся все архитекторы страны и зарубежья, мы их приглашаем. Нам есть что рассказать, потому что Екатеринбург — это мегаконструктивизм, исторические здания, успешное восстановление и так далее. В рамках фестиваля будет страничка свердловского рока — ведь он зародился в архитектурном институте, это его альма-матер», — объяснила Домина.
Помимо мощной деловой программы будет и другая. Так, в Екатеринбург приедут основатели свердловской рок-школы — Вячеслав Бутусов («Наутилус», «Ю-Питер», «Орден Славы»), братья Вадим и Глеб Самойловы («Агата Кристи»), Настя Полева. Они уже дали свое согласие. Музыканты встретятся с поклонниками, расскажут о творчестве, а завершится фестиваль рок-концертом. Локациями станут Уральский архитектурный университет, Музей архитектуры и дизайна, «Синара Центр» и другие площадки. Рабочее название фестиваля — «Архитектура и музыка», которое может еще поменяться.
