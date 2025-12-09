Названа главная причина, почему не работает автомобильный аккумулятор
Автомобильный аккумулятор
Фото: Илья Московец
Одна из главных причин неисправности автомобильного аккумулятора — глубокий разряд батареи. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.
«Основная причина выхода аккумулятора из строя — частые глубокие разряды. Это состояние, при котором уровень заряда падает ниже допустимого предела, обычно до 20% от номинальной емкости. В этом случае повреждаются пластины и электролит, особенно это опасно для свинцово-кислотных батарей. Как следствие — проблемы с накоплением и сохранением заряда, восстановить батарею не получится», — рассказал эксперт «Газете.Ru».
На полный разряд батареи влияет утечка тока в электронной цепи автомобиля, в том числе недостаточный контакт клемм. Хайцеэр также добавил, что износ аккумулятора могут спровоцировать сигнализации, которые затрачивают много энергии и недолгие поездки, занимающие до 15 минут, потому что они не дают полностью подзарядиться аккумулятору.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.