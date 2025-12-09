Логотип РИА URA.RU
Названа дата открытия горнолыжного сезона на крупных курортах в Пермском крае

Крупные горнолыжные курорты в Пермском крае открываются 13 декабря
09 декабря 2025 в 15:43
Курорты уже опубликовали в своих соцсетях праздничные программы, которыми будут встречать гостей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Горнолыжные комплексы Пермского края завершают подготовку к старту зимнего сезона 2025/2026 годов. Как сообщают их представители в соцсетях, первые трассы откроются 13 декабря. 

«На 13 декабря запланирована праздничная программа, приуроченная к дню рождения комплекса. Гостей ожидают церемония с задуванием свечей, мастер-классы для взрослых и детей, массовый спуск, а также вечерняя программа с диджей-сетами. На эту же дату намечен запуск горнолыжного экспресса», — сообщает администрация всесезонного курорта «Губаха» в соцсети «ВКонтакте». 

Курорт «Такман» в этот же день подготовил выступление кавер-группы, фаер-шоу, фейерверк, а также развлекательную программу с участием ведущего и диджея. В комплексе «Жебреи» заявили о намерении также начать сезон в ближайшее время, однако точная дата старта катания пока не объявлена.

