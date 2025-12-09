Морпех Алексей Рожков вошел в руководство челябинской регорганизации ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководящие органы «Единой России» в Челябинской области претерпели существенные изменения. В их состав ввели четырех участников СВО, их коллег по обновленному заксобранию и нескольких муниципальных глав, передает корреспондент URA.RU с региональной партконференции. Также плановая ротация позволила вывести и них экс-владельца «Южуралзолота» и бывшего куратора внутренней политики региона.

В региональный политсовет вошли несколько депутатов нового состава ЗСО. Среди них: Наталья Никанорова и Алексей Царев, руководитель челябинского отделения Движения Первых Светлана Буравова, а также участники СВО Александр Казаков, Андрей Орехов, Алексей Рожков и Александр Заозеров. Все семеро впервые осенью стали депутатами заксобрания. Также в состав регсовета ввели мэра Верхнего Уфалея Андрея Рябенко.

При этом из политсовета вывели олигарха Константина Струкова, который после иска Генпрокуратуры о национализации основанного им холдинга не принимает участия в работе партии. Также его покинул бывший вице-губернатор области Анатолий Векшин.

