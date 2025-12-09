Дерипаска рассказал, как Россия может «проспать» четвертую технологическую революцию
Высока вероятность того, что Россия может упустить новую технологическую волну, если государство продолжит усиливать давление на частный бизнес, занятый в инновационных сферах. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска.
«Если в России не дадут работать частному бизнесу по этому важнейшему направлению и не перестанут его кошмарить, то мы проспим и эту очередную, уже четвертую технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. По оценке Forbes, состояние Дерипаски составляет около 4,1 млрд долларов.
В своем обращении предприниматель акцентировал внимание на двух условиях успеха: долгосрочном планировании и поддержке перспективных индустрий. Дерипаска подчеркнул, что соперничество США и Китая в сфере искусственного интеллекта нельзя рассматривать как сугубо «потребительскую» дуэль между отдельными чат-ботами или языковыми моделями, такими как ChatGPT или китайский DeepSeek. На его взгляд, речь идет о более глубокой и комплексной конкуренции сразу по нескольким направлениям: энергетика; полупроводники; инфраструктура; языковые модели; прикладные решения.
Под четвертой технологической (или промышленной) революцией эксперты понимают качественный скачок в организации производства и экономики, основанный на массовом внедрении цифровых, интеллектуальных и киберфизических систем. Речь идет не только о создании новых устройств, но и о глубоком перераспределении функций между человеком и машиной. Американский социолог Дэниел Белл выделял три предшествующие технологические революции:
- первая — связана с изобретением паровой машины в XVIII веке;
- вторая — с развитием электричества и химических технологий в XIX веке;
- третья — с созданием и распространением компьютеров и информационных технологий в XX веке.
Четвертая революция, согласно современным оценкам, строится на синергии искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных, робототехники и новых методов управления сложными системами. Ее начало многие ученые, в том числе профессор Пак Санчул из Политехнического университета Республики Корея, связывали с рубежом примерно 2020 года.
