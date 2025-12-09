Дерипаска рассказал, как Россия может «проспать» четвертую технологическую революцию

Состояние Дерипаски составляет около 4,1 млрд долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высока вероятность того, что Россия может упустить новую технологическую волну, если государство продолжит усиливать давление на частный бизнес, занятый в инновационных сферах. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска.

«Если в России не дадут работать частному бизнесу по этому важнейшему направлению и не перестанут его кошмарить, то мы проспим и эту очередную, уже четвертую технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. По оценке Forbes, состояние Дерипаски составляет около 4,1 млрд долларов.

В своем обращении предприниматель акцентировал внимание на двух условиях успеха: долгосрочном планировании и поддержке перспективных индустрий. Дерипаска подчеркнул, что соперничество США и Китая в сфере искусственного интеллекта нельзя рассматривать как сугубо «потребительскую» дуэль между отдельными чат-ботами или языковыми моделями, такими как ChatGPT или китайский DeepSeek. На его взгляд, речь идет о более глубокой и комплексной конкуренции сразу по нескольким направлениям: энергетика; полупроводники; инфраструктура; языковые модели; прикладные решения.

Продолжение после рекламы

Под четвертой технологической (или промышленной) революцией эксперты понимают качественный скачок в организации производства и экономики, основанный на массовом внедрении цифровых, интеллектуальных и киберфизических систем. Речь идет не только о создании новых устройств, но и о глубоком перераспределении функций между человеком и машиной. Американский социолог Дэниел Белл выделял три предшествующие технологические революции:

первая — связана с изобретением паровой машины в XVIII веке;

вторая — с развитием электричества и химических технологий в XIX веке;

третья — с созданием и распространением компьютеров и информационных технологий в XX веке.