В России назначен новый замглавы МИД: главные факты о карьере Александра Алимова

Алимов стал новым замглавы МИД РФ Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России назначен новый замглавы МИД — Александр Алимов, на этом посту он сменил Михаила Богданова. В системе министерства иностранных дел Алимов работает больше 30 лет, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, работал в постоянном представительстве страны при ООН в США. Также новый замглавы МИД является председателем фонда «Русский мир», который создает имидж РФ на международной арене. Подробнее об Александре Алимове — в материале URA.RU.

Новый замглавы МИД РФ

Алимов в системе МИД РФ более 30 лет Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин 9 декабря подписал указ о назначении Александра Алимова на должность заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет‑портале правовой информации.

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем Министра иностранных дел РФ», — следует из указа. Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания — 9 декабря 2025 года.

Биография

Алимов родился в 1970 году. В 1993-м завершил обучение в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он владеет английским, французским и кхмерским языками.

Карьера

Алимов является председателем правления фонда «Русский мир» Фото: mid.ru

С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел РФ. В разное время занимал ряд должностей как в центральном аппарате МИД, так и в загранучреждениях. В июне 2021 года ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

В 2007–2008 годах возглавлял отдел в Департаменте международных организаций. В период с 2008 по 2012 год занимал должность старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. С 2012 по 2017 год был заместителем директора Департамента международных организаций.

С ноября 2017 года по сентябрь 2022 года исполнял обязанности заместителя Постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С октября 2022 года занимает пост директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России.

В 2025 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Является председателем правления Фонда «Русский мир».

О «Русском мире»

Общественная организация «Русский мир» была учреждена 21 июня 2007 года указом президента РФ № 796. Фонд ориентирован на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, укрепление его статуса как языка международного общения, а также на использование русского языка в качестве одного из ключевых инструментов повышения роли России в глобальном гуманитарном пространстве.

Деятельность фонда включает в себя, в частности, следующие направления:

поддержка научных исследований и разработок, а также развитие международных научных, культурных и образовательных обменов;

содействие развитию и популяризации российского образования, включая поддержку обучения на русском языке за пределами Российской Федерации;

поддержка зарубежных русскоязычных средств массовой информации и иных информационных ресурсов;

содействие сохранению российского культурно-исторического наследия за рубежом;

распространение художественной, научно-популярной, учебной, учебно-методической и справочной литературы на русском языке и в двуязычном формате;

поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом, в сохранении русского языка как средства межнационального общения;

привлечение российских и зарубежных исторических и географических обществ, а также образовательных, общественных и религиозных организаций к участию в проектах фонда;

организация и проведение культурных, научных и образовательных мероприятий — как открытых, так и закрытых — на территории России и за рубежом.

"Сегодня геополитика усложняет нашу работу, включая последствия, связанные с логистикой, финансированием, проведением мероприятий. Но ничто из этого не является непреодолимым препятствием. К тому же сложности мобилизуют и дарят ценный опыт. И есть еще один важный момент: сложившаяся ситуация придает дополнительный моральный аргумент нашей работе. Маски сброшены. Наши западные "партнеры" больше не скрывают своего лицемерия и агрессивности. Так что мы работаем, как говорится, с открытым забралом, и это — серьезный моральный козырь", — говорил Алимов в интервью журналу "Русский мир".

Он отмечал, что фонд сотрудничает со всеми, кто разделяет похожие ценности, и оказывает поддержку зарубежным организациям, которые продвигают русский язык и культуру. Алимов подчеркивал, что нынешние непростые времена, когда некоторые страны развертывают настоящую русофобскую кампанию, показали, сколько у России есть верных друзей.

По его словам, фонд создает объективный имидж России нга международной арене. «Наша цель — не приукрашивать, а доносить до зарубежной общественности объективную информацию о нашей стране», — говорил Алимов со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Кого Алимов заменил на посту

Президент России Владимир Путин еще в июле освободил Михаила Богданова от должности замминистра иностранных дел РФ и от обязанностей спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.