Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Сбил детей на переходе: в ГАИ Челябинска прокомментировали аварию. Видео

В Челябинске водитель сбил двух детей на регулируемом переходе
09 декабря 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе (архивное фото)

Водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель сбил двух детей в Челябинске на регулируемом пешеходном переходе. Подробности аварии на перекрестке улиц Университетская набережная и 40 лет Победы рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина, 1989 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП телесные повреждения получили два пешехода: мальчики 2017 и 2018 годов рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дети доставлены в больницу.

В горГАИ отметили, что авария произошла в 12:52 возле дома № 52 на улице 40-летия Победы. На место происшествия выезжал врио командира полка ДПС Артем Петров, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Продолжение после рекламы

Об аварии с детьми сообщили в соцсетях очевидцы. По предварительным данным, сильно пострадал мальчик в синей куртке. Челябинцы занялись поисками родителей сбитого ребенка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал