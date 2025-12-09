Водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель сбил двух детей в Челябинске на регулируемом пешеходном переходе. Подробности аварии на перекрестке улиц Университетская набережная и 40 лет Победы рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина, 1989 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП телесные повреждения получили два пешехода: мальчики 2017 и 2018 годов рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дети доставлены в больницу.

В горГАИ отметили, что авария произошла в 12:52 возле дома № 52 на улице 40-летия Победы. На место происшествия выезжал врио командира полка ДПС Артем Петров, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

