Доход, владельцы и история Центрального рынка Перми

В начале декабря скончался директор и владелец Центрального рынка Перми Реваз Шенгелия. Он долго болел и ушел из жизни в Грузии. Центральный колхозный рынок Перми (ЦКР), до сих пор является самым большим торговым объектом города, который занимает площадь порядка 10 гектаров в самом его центре. Чем еще знаменит объект и кто является сегодня его владельцем — в материале агентства.

История создания

Строительство рынка на нынешней Колхозной площади началось в 1948 году. Проект рынка разрабатывал пермский архитектор Давид Рудник. В сентябре 1956 году первая очередь объектов рынка была готова и начала работу. В 1988 году на его территории прошла реконструкция: появились новые капитальные объекты и известные каждому пермяку арочные входные группы.

В 1992 рынок приобрел статус закрытого акционерного общества (ЗАО «Центральный рынок»), а в 2014 году был преобразован в ООО «Торговый комплекс „Центральный“». А еще на его территории, между торговых рядов, был построен православный приход.

Чем торговали

Долгое время на ЦКР торговали челночники, возившие вещи из Турции и Китая. Почти каждый продавец кричал при виде потенциального покупателя. Примерочные располагались внутри палаток, желающим клали на асфальт кусок картонной коробки, чтобы разуться, а палатку завешивали шторкой.

Позже на территории рынка почти все торговые ряды были переведены в новые павильоны, где уже были расположены отделы с вещами. Неизменным и одним из старейших зданий на рынке до сих пор является павильон, где торгуют мясом, а также уличная точка, где продают ковры.

Владельцы объекта

Долгие годы Центральным рынком владел Реваз Шенгелия. Девелоперы неоднократно выдвигали ему предложения о покупке территории рынка, но Шенгелия всегда отказывался. Застройщики планировали возвести на территории рынка жилые дома. Позже Шенгелия назвал стоимость, за которую был готов продать рынок и его объекты: 4 млрд рублей. Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.

Доверительным управляющим долями ООО «Торговый комплекс „Центральный“» была назначена Людмила Шенгелия, его супруга. Доли в компаниях переходят ей в порядке наследования. В качестве ИП Ревазу Шенгелия принадлежал также ряд участков, на которых расположен рынок.

Доходы и прибыль рынка