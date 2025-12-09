В Челябинске оштрафуют перевозчиков из-за холодных автобусов

В 20 из 23 автобусах был нарушен температурный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перевозчиков накажут за нарушение температурного режима в общественном транспорте. В большинстве проверенных машин температура в салонах оказалась ниже нормы, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«При среднесуточной температуре ниже +5 градусов в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев должно быть не менее +12 градусов — этот показатель закреплен социальным стандартом и государственными контрактами. За ненадлежащее исполнение условий перевозчикам будут выставлены штрафы», — пояснили в пресс-службе.