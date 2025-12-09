В Челябинске оштрафуют перевозчиков из-за холодных автобусов
В 20 из 23 автобусах был нарушен температурный режим
В Челябинске перевозчиков накажут за нарушение температурного режима в общественном транспорте. В большинстве проверенных машин температура в салонах оказалась ниже нормы, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта.
«При среднесуточной температуре ниже +5 градусов в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев должно быть не менее +12 градусов — этот показатель закреплен социальным стандартом и государственными контрактами. За ненадлежащее исполнение условий перевозчикам будут выставлены штрафы», — пояснили в пресс-службе.
По данным организатора перевозок, 9 декабря при среднесуточной температуре −19 градусов контролеры проверили 13 автобусных, два трамвайных и два троллейбусных маршрута. Из 23 осмотренных транспортных средств в 20 температура была ниже установленной нормы. На маршруте № 64 выявили автобус с полностью неработающей системой отопления, на остальных проверенных маршрутах печки функционировали, но не обеспечивали прогрев всего салона.
