В Челябинске оштрафуют перевозчиков из-за холодных автобусов

09 декабря 2025 в 15:40
В 20 из 23 автобусах был нарушен температурный режим

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перевозчиков накажут за нарушение температурного режима в общественном транспорте. В большинстве проверенных машин температура в салонах оказалась ниже нормы, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«При среднесуточной температуре ниже +5 градусов в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев должно быть не менее +12 градусов — этот показатель закреплен социальным стандартом и государственными контрактами. За ненадлежащее исполнение условий перевозчикам будут выставлены штрафы», — пояснили в пресс-службе.

По данным организатора перевозок, 9 декабря при среднесуточной температуре −19 градусов контролеры проверили 13 автобусных, два трамвайных и два троллейбусных маршрута. Из 23 осмотренных транспортных средств в 20 температура была ниже установленной нормы. На маршруте № 64 выявили автобус с полностью неработающей системой отопления, на остальных проверенных маршрутах печки функционировали, но не обеспечивали прогрев всего салона.

