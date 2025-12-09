В курганском ХК появился новый тренер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тренерский штаб курганского хоккейного клуба (ХК) «Зауралье» пополнился новым специалистом. В структуру тренеров вошел 47‑летний Александр Усачев из Барнаула. Об этом сообщается в tg-канале ХК.

«В тренерский штаб „Зауралья“ вошел Александр Усачев — контракт со специалистом заключен до конца сезона 2025/2026. Родился он в Барнауле и вся его тренерская карьера до настоящего времени была связана именно с этим городом», — написано в tg-канале.

До перехода в «Зауралье» Усачев входил в тренерский штаб барнаульского «Динамо-Алтая». С сезона 2019/2020 он работал в главной команде города, в разные годы занимая пост главного тренера во время выступления клуба в ВХЛ‑Б, а затем — должность тренера уже в лиге ВХЛ. В том числе специалист входил в штаб Дмитрия Пархоменко и в начале сезона 2024/2025 трудился вместе с Артемом Седуновым.

Ротация в тренерском штабе «Зауралья» идет с конца 2024 года: ранее клуб по обоюдному согласию расторг контракт с тренером Игорем Горбенко, а также ушел тренер по нападающим Павел Воробьев, работавший в команде с декабря 2024 года. Параллельно курганский клуб усиливает состав — защитники Александр Угольников и Денисевич подписали контракты с «Зауральем» до конца сезона‑2025/2026.