Прокуратура обжаловала приговор по делу Долиной

Приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной обжаловала прокуратура
Приговор фигурантам дела о продаже дорогостоящей квартиры певицы Ларисы Долиной обжаловала прокуратура. Это следует из материалов суда.
«Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда. Квартира, о которой идет речь, стоит 112 миллионов рублей.
Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разгорелся, когда певица заявила, что продала жилье под влиянием мошенников и через суд вернула себе квартиру в Хамовниках, а покупатель Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Дело получило широкий общественный резонанс, Верховный суд усмотрел нарушения в решениях нижестоящих инстанций и запросил материалы, отметив, что подобные схемы на рынке недвижимости известны уже около 25 лет.
