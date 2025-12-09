Логотип РИА URA.RU
Прокуратура обжаловала приговор по делу Долиной

09 декабря 2025 в 15:58
Приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной обжаловала прокуратура

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приговор фигурантам дела о продаже дорогостоящей квартиры певицы Ларисы Долиной обжаловала прокуратура. Это следует из материалов суда.

«Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда. Квартира, о которой идет речь, стоит 112 миллионов рублей.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разгорелся, когда певица заявила, что продала жилье под влиянием мошенников и через суд вернула себе квартиру в Хамовниках, а покупатель Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Дело получило широкий общественный резонанс, Верховный суд усмотрел нарушения в решениях нижестоящих инстанций и запросил материалы, отметив, что подобные схемы на рынке недвижимости известны уже около 25 лет.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

