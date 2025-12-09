Фотограф продал снимки несовершеннолетней модели из Магнитогорска без ее ведома

Снимки разошлись по Европе и размещены на обложках книг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фотограф продал снимки несовершеннолетней модели Дарьи из Магнитогорска Челябинской области без ее ведома. Теперь ее детская фотография разошлась по Европе, в том числе размещена на обложках книг с БДСМ-тематикой, рассказала URA.RU Дарья.

«Есть еще девочки, чьи фото он продавал! Видимо, у него это была такая массовая схема! Я сейчас просто хочу предостеречь от таких ситуаций, чтобы девушки были очень осторожными в наше время, когда вот так легко можно потерять контроль над ситуацией!» — сказала URA.RU модель.