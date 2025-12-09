В Курганской области пьяный водитель утонул вместе с автомобилем на озере. Видео
Трагедия произошла в селе Кетово (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Кетово (Курганская область) пьяный мужчина, управляя автомобилем, провалился под лед на озере Щучье. В салоне находились трое пассажиров, им удалось выбраться из тонущей машины, а водитель погиб. Об этом сообщается в tg-канале СУ СК по Курганской области.
«Вечером 8 декабря текущего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял движение за рулем автомобиля по льду озера. В результате произошедшего пролома ледяного покрова, транспортное средство ушло под воду. Троим находящимся в салоне автомобиля пассажирам удалось выбраться самостоятельно», — пишут следователи.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Следователи совместно с сотрудниками экстренных служб осмотрели акваторию и прилегающую территорию, опросили выживших пассажиров и очевидцев. Сейчас на озере продолжаются работы по подъему автомобиля со дна и поиску тела погибшего водителя.
Ведомство напоминает жителям региона об опасности выхода и выезда на неокрепший лед, особенно в период нестабильных температур. Отдельно подчеркивается, что родителям следует разъяснять детям недопустимость игр на льду водоемов в текущих погодных условиях.
Похожие случаи уже происходили в соседнем регионе: в Челябинске спасли мужчину, провалившегося под лед озера Смолино, сейчас он находится в больнице с переохлаждением. Ранее на пруду «Песчаный» в Карталинском районе утонули мужчина и его 13-летний сын, которые приехали на рыбалку и провалились под неокрепший лед, после чего МЧС усилило предупреждения о выходе на водоемы.
