Трагедия произошла в селе Кетово (архивное фото)

В селе Кетово (Курганская область) пьяный мужчина, управляя автомобилем, провалился под лед на озере Щучье. В салоне находились трое пассажиров, им удалось выбраться из тонущей машины, а водитель погиб. Об этом сообщается в tg-канале СУ СК по Курганской области.

«Вечером 8 декабря текущего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял движение за рулем автомобиля по льду озера. В результате произошедшего пролома ледяного покрова, транспортное средство ушло под воду. Троим находящимся в салоне автомобиля пассажирам удалось выбраться самостоятельно», — пишут следователи.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Следователи совместно с сотрудниками экстренных служб осмотрели акваторию и прилегающую территорию, опросили выживших пассажиров и очевидцев. Сейчас на озере продолжаются работы по подъему автомобиля со дна и поиску тела погибшего водителя.

Ведомство напоминает жителям региона об опасности выхода и выезда на неокрепший лед, особенно в период нестабильных температур. Отдельно подчеркивается, что родителям следует разъяснять детям недопустимость игр на льду водоемов в текущих погодных условиях.