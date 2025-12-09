В ямальских городах анонсировали предновогодние ярмарки
Предприниматели из разных регионов России приедут на ярмарки в ямальские города
Фото: Илья Московец © URA.RU
Более 200 предпринимателей из ЯНАО, ХМАО, Коми, а также из Тюменской, Волгоградской и Свердловской областей поучаствуют в предновогодних ярмарках в ямальских городах. Праздничные мероприятия организуют в Салехарде, Надыме, Лабытнанги, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и Муравленко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Самая масштабная „Ямальская ярмарка“ создаст атмосферу праздника в окружной столице 20 и 21 декабря. Она будет посвящена празднованию 95-летия со дня образования Ямала», — сказано в сообщении.
Новогодние ярмарки начнут открываться в округе с 12 декабря — жителям предлагают приобрести деликатесную продукцию и сувениры ручной работы. 12 и 13 декабря ярмарки пройдут в Надыме и Лабытнанги, 20 декабря — в Ноябрьске, Губкинском и Тарко-Сале, а 19 и 21 числа — в Муравленко.
