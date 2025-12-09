Тюменка не может похоронить кота уже три месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Труп кота по кличке «Мишка» три месяца висит на трансформаторной будке в тюменском СНТ, об этом корреспонденту URA.RU сообщила хозяйка питомца Марина Матюшенко. По ее словам, тело периодически «искрит», а энергетики отказываются снимать его и предлагают «ждать весны или первой аварии».

«Наш кот погиб от удара током, наверное прыгнул за птицей. Три месяца назад мы звонили в энергосбытовую компанию несколько десятков раз и ответ один — снять не можем, ждите первой аварии или весны. Нам просто не дают похоронить нашего Мишку. Так и ходим каждое утро мимо нашего любимого, но уже мертвого питомца», — сообщила Марина.

Жители СНТ «Весна» и соседних товариществ утверждают, что тело животного, застрявшее на высоковольтной линии, периодически дает разряды, что может спровоцировать короткое замыкание, пожар или масштабную аварию. Однако в компании «Восток» разводят руками. Диспетчер объяснил корреспонденту URA.RU, что ситуация оказалась заложником сложной энергетической схемы.

Продолжение после рекламы

«Просто так мы этого кота снять не можем. Требуется отключение по высоковольтной линии. Очень много потребителей попадет под отключение. Для того, чтобы снять кота, мы не можем отключить несколько СНТ. Население нас не поймет. Ранее планировалось провести отключение для работ и заодно снять тело, но заявка была отменена. Поэтому хозяйке пока придется подождать», — заявила представитель компании.