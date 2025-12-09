В Челябинской и Курганской областях отремонтировали 70 км федеральных трасс
В 2025–2027 годах в Курганской и Челябинской областях отремонтируют 290 километров федеральных трасс
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В 2025 году почти 70 километров федеральных дорог в Челябинской и Курганской областях привели в нормативное состояние. О том, какие работы прошли в регионах, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».
«В текущем году завершены работы по ремонту и замене слоев износа на ключевых участках федеральных трасс двух регионов. Обновлено дорожное покрытие, устранено пучинообразование, укреплены обочины и выполнено обустройство элементов безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».
В Курганской области полностью завершен ремонт участка трассы Р-254 «Иртыш» с 268-го по 276-й километр, а также открыто рабочее движение по мосту через реку Тобол на 274-м километре дороги. Еще один участок Р-254 протяженностью 11 километров ремонтируется с опережением графика, завершить работы планируется в 2026 году.
В Челябинской области в 2025 году выполнены работы на трассе М-5 «Урал», в том числе в Ашинском районе и горнозаводской зоне, а также на подъезде к поселку Балашиха. Дополнительно приведен в нормативное состояние участок трассы «Иртыш» в Красноармейском районе. На объектах обустроены шумовые полосы и установлено новое барьерное ограждение.
В дорожном управлении отметили, что комплексный ремонт способствует повышению безопасности. Всего в 2025–2027 годах ремонтом и заменой дорожного покрытия будет охвачено почти 290 километров федеральных трасс в двух регионах.
