В Челябинской и Курганской областях отремонтировали 70 км федеральных трасс

В 2025 году почти 70 километров федеральных дорог в Челябинской и Курганской областях привели в нормативное состояние. О том, какие работы прошли в регионах, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«В текущем году завершены работы по ремонту и замене слоев износа на ключевых участках федеральных трасс двух регионов. Обновлено дорожное покрытие, устранено пучинообразование, укреплены обочины и выполнено обустройство элементов безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

В Курганской области полностью завершен ремонт участка трассы Р-254 «Иртыш» с 268-го по 276-й километр, а также открыто рабочее движение по мосту через реку Тобол на 274-м километре дороги. Еще один участок Р-254 протяженностью 11 километров ремонтируется с опережением графика, завершить работы планируется в 2026 году.

В Челябинской области в 2025 году выполнены работы на трассе М-5 «Урал», в том числе в Ашинском районе и горнозаводской зоне, а также на подъезде к поселку Балашиха. Дополнительно приведен в нормативное состояние участок трассы «Иртыш» в Красноармейском районе. На объектах обустроены шумовые полосы и установлено новое барьерное ограждение.