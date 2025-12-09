Неполный отрыв конечности: на тюменском заводе произошло ЧП

Начальник одного из цехов практически лишился руки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предприятии «Завод БКУ» в Тюмени секция вышки почти оторвала конечность одному из работников. Об этом сообщается на сайте территориальной госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях. По данным источников URA.RU жертвой несчастного случая стал начальник одного из цехов.

«Инцидент произошел на территории филиала ООО „Уралмаш НГО Холдинг“ — „Завод БКУ“. При выполнении работ по демонтажу секции вышки один ее край оказался зажатым. При попытке высвобождения металлоконструкция пришла в движение, в результате чего работник получил тяжелую травму», — сообщили в инспекции.

По данным источников URA.RU у пострадавшего мужчины — начальника одного из цехов, диагностировали неполный травматический отрыв конечности. Если быть конкретнее — пострадала права рука.

Продолжение после рекламы

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. По ее результатам будут приняты меры.