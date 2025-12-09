Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Неполный отрыв конечности: на тюменском заводе произошло ЧП

В Тюмени на предприятии «Завод БКУ» произошел несчастный случай с работником
09 декабря 2025 в 15:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Начальник одного из цехов практически лишился руки

Начальник одного из цехов практически лишился руки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предприятии «Завод БКУ» в Тюмени секция вышки почти оторвала конечность одному из работников. Об этом сообщается на сайте территориальной госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях. По данным источников URA.RU жертвой несчастного случая стал начальник одного из цехов.

«Инцидент произошел на территории филиала ООО „Уралмаш НГО Холдинг“ — „Завод БКУ“. При выполнении работ по демонтажу секции вышки один ее край оказался зажатым. При попытке высвобождения металлоконструкция пришла в движение, в результате чего работник получил тяжелую травму», — сообщили в инспекции.

По данным источников URA.RU у пострадавшего мужчины — начальника одного из цехов, диагностировали неполный травматический отрыв конечности. Если быть конкретнее — пострадала права рука.

Продолжение после рекламы

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. По ее результатам будут приняты меры.

Ранее URA.RU писало, что рабочий на одной из строек в Тюмени упал с высоты и разбился насмерть. Спасти мужчину не удалось.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал