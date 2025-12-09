Депутаты со скандалом приняли бюджет Екатеринбурга на 2026 год

Дума приняла бюджет в первом чтении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга приняла проект бюджета города на 2026 год и плановый период в первом чтении, но перед этим раскритиковали его. Главными претензиями депутатов стали плохой ремонт дорог, стратегия в бюджете и дефицит социальных объектов, передает корреспондент URA.RU.

«Год назад направлял в мэрию материалы по выносу сетей с пришкольных территорий для безопасности детей. Никакого движения нет. Около 13 лет я бьюсь с проблемой циркуляции восьмой магистрали на Готвальда — из-за этого люди летом сидят без горячей воды», — заявил депутат Александр Колесников. Еще один депутат Константин Киселев подчеркнул, что Екатеринбург регулярно сталкивается с проблемой миграции и нехваткой соцобъектов в новых микрорайонах.