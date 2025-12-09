Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Депутаты со скандалом приняли бюджет Екатеринбурга на 2026 год

09 декабря 2025 в 16:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дума приняла бюджет в первом чтении

Дума приняла бюджет в первом чтении

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга приняла проект бюджета города на 2026 год и плановый период в первом чтении, но перед этим раскритиковали его. Главными претензиями депутатов стали плохой ремонт дорог, стратегия в бюджете и дефицит социальных объектов, передает корреспондент URA.RU.

«Год назад направлял в мэрию материалы по выносу сетей с пришкольных территорий для безопасности детей. Никакого движения нет. Около 13 лет я бьюсь с проблемой циркуляции восьмой магистрали на Готвальда — из-за этого люди летом сидят без горячей воды», — заявил депутат Александр Колесников. Еще один депутат Константин Киселев подчеркнул, что Екатеринбург регулярно сталкивается с проблемой миграции и нехваткой соцобъектов в новых микрорайонах.

При этом за документ проголосовали 27 депутатов, один выступил против и еще один воздержался. Согласно проекту бюджета, который вступит в силу с 1 января 2026 года, в распоряжении города будет 100 миллиардов рублей при расходах в 103,6 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 3,6 миллиарда рублей. Для сравнения, это на 500 миллионов больше, чем в прошлом году — тогда бюджет согласовали на уровне 90,6 миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал