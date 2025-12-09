Депутаты со скандалом приняли бюджет Екатеринбурга на 2026 год
Дума приняла бюджет в первом чтении
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Гордума Екатеринбурга приняла проект бюджета города на 2026 год и плановый период в первом чтении, но перед этим раскритиковали его. Главными претензиями депутатов стали плохой ремонт дорог, стратегия в бюджете и дефицит социальных объектов, передает корреспондент URA.RU.
«Год назад направлял в мэрию материалы по выносу сетей с пришкольных территорий для безопасности детей. Никакого движения нет. Около 13 лет я бьюсь с проблемой циркуляции восьмой магистрали на Готвальда — из-за этого люди летом сидят без горячей воды», — заявил депутат Александр Колесников. Еще один депутат Константин Киселев подчеркнул, что Екатеринбург регулярно сталкивается с проблемой миграции и нехваткой соцобъектов в новых микрорайонах.
При этом за документ проголосовали 27 депутатов, один выступил против и еще один воздержался. Согласно проекту бюджета, который вступит в силу с 1 января 2026 года, в распоряжении города будет 100 миллиардов рублей при расходах в 103,6 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 3,6 миллиарда рублей. Для сравнения, это на 500 миллионов больше, чем в прошлом году — тогда бюджет согласовали на уровне 90,6 миллиарда рублей.
