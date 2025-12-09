Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Хирурги больницы ХМАО впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

09 декабря 2025 в 15:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Врачи спасли жизнь подростку в Сургуте

Врачи спасли жизнь подростку в Сургуте

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Сургутской травмбольницы спасли ребенка с послеоперационной перфорацией трахеи. Хирурги медучреждения впервые столкнулись с таким случаем.

«15-летний пациент был доставлен с пневмотораксом. Из-за скопления воздуха в плевральной полости правое легкое настолько сжалось, что перестало участвовать в дыхательном процессе. Причину определили при бронхоскопии: дефект стенки трахеи. 5-миллиметровое отверстие стало местом сообщения с плевральной полостью, нарушив ее герметичность, стерильность и вакуум», — говорится в telegram-канале медучреждения.

Помимо проблем с дыханием у пациента могли возникнуть гнойные воспаления. Случай оказался осложнением после операции — подростку ранее удаляли новообразование вилочковой железы и соседнюю жировую клетчатку и лимфоузлы. Проблема у ребенка возникла спустя время.

Продолжение после рекламы

«Через естественные дыхательные пути установили эндотрахеальный нитиноловый стент с защитным покрытием. Он перекрыл дефект, легкое сразу расправилось и начало выполнять свои функции», — уточнили врачи.

На восстановление ребенку потребовалось время. Через три недели мальчик выздоровел и устройство извлекли.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал