Хирурги больницы ХМАО впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

Врачи Сургутской травмбольницы спасли ребенка с послеоперационной перфорацией трахеи. Хирурги медучреждения впервые столкнулись с таким случаем.

«15-летний пациент был доставлен с пневмотораксом. Из-за скопления воздуха в плевральной полости правое легкое настолько сжалось, что перестало участвовать в дыхательном процессе. Причину определили при бронхоскопии: дефект стенки трахеи. 5-миллиметровое отверстие стало местом сообщения с плевральной полостью, нарушив ее герметичность, стерильность и вакуум», — говорится в telegram-канале медучреждения.

Помимо проблем с дыханием у пациента могли возникнуть гнойные воспаления. Случай оказался осложнением после операции — подростку ранее удаляли новообразование вилочковой железы и соседнюю жировую клетчатку и лимфоузлы. Проблема у ребенка возникла спустя время.

«Через естественные дыхательные пути установили эндотрахеальный нитиноловый стент с защитным покрытием. Он перекрыл дефект, легкое сразу расправилось и начало выполнять свои функции», — уточнили врачи.