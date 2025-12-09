На Ямале ущерб от пожаров вырос на 20%

На Ямале за 11 месяцев сократилось число пожаров и погибших, но вырос ущерб и травматизм Фото: Илья Московец © URA.RU

За январь-ноябрь 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано снижение основных показателей по пожарам. Однако одновременно выросли материальные потери и количество пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС на основе проведенного анализа.

«За период с 1 января по 30 ноября 2025 года произошло 643 пожара, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Погибло 12 человек, что означает снижение на 36,8%», — приводятся данные в документе ведомства. При этом в МЧС отметили, что гибели несовершеннолетних детей удалось избежать.