На Ямале ущерб от пожаров вырос на 20%
На Ямале за 11 месяцев сократилось число пожаров и погибших, но вырос ущерб и травматизм
Фото: Илья Московец © URA.RU
За январь-ноябрь 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано снижение основных показателей по пожарам. Однако одновременно выросли материальные потери и количество пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС на основе проведенного анализа.
«За период с 1 января по 30 ноября 2025 года произошло 643 пожара, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Погибло 12 человек, что означает снижение на 36,8%», — приводятся данные в документе ведомства. При этом в МЧС отметили, что гибели несовершеннолетних детей удалось избежать.
Несмотря на позитивную динамику по количеству возгораний и смертности, другие показатели ухудшились. Количество травмированных на пожарах людей выросло на 15% и составило 46 человек, а зарегистрированный материальный ущерб увеличился на пятую часть, превысив 95,8 млн рублей. Основной причиной пожаров в округе, как и прежде, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
