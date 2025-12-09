Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржцы лишились огромной популярной площадки с катком

Возле «Екатеринбург-ЭКСПО» в 2026 году не будут заливать каток
09 декабря 2025 в 16:09
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зимний сезон у «Екатеринбург-ЭКСПО» вновь пройдет без катка. Площадка продолжает стратегию прошлого года, отказавшись от уличных ледовых развлечений в пользу полностью крытого праздника. Об этом URA.RU рассказали представители площадки.

«В этом году (как и в прошлом) заливка катка не планируется. Все новогодние развлечения и активности будут сосредоточены в павильонах. Такое решение принято ради удобства посетителей проекта „Фабрика Деда Мороза“, чей отдых не будет зависеть от погодных условий», — поделились в «ЭКСПО».

Возле конгресс-центра организовывали ледовый городок и каток с 2017 года, исключением был лишь ковидный 2020-й. Также ранее на улице можно было найти 30-метровую елку.

