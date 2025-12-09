Екатеринбуржцы лишились огромной популярной площадки с катком

Каток перестали заливать возле «ЭКСПО» с 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зимний сезон у «Екатеринбург-ЭКСПО» вновь пройдет без катка. Площадка продолжает стратегию прошлого года, отказавшись от уличных ледовых развлечений в пользу полностью крытого праздника. Об этом URA.RU рассказали представители площадки.

«В этом году (как и в прошлом) заливка катка не планируется. Все новогодние развлечения и активности будут сосредоточены в павильонах. Такое решение принято ради удобства посетителей проекта „Фабрика Деда Мороза“, чей отдых не будет зависеть от погодных условий», — поделились в «ЭКСПО».