Екатеринбуржцы лишились огромной популярной площадки с катком
Каток перестали заливать возле «ЭКСПО» с 2024 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Зимний сезон у «Екатеринбург-ЭКСПО» вновь пройдет без катка. Площадка продолжает стратегию прошлого года, отказавшись от уличных ледовых развлечений в пользу полностью крытого праздника. Об этом URA.RU рассказали представители площадки.
«В этом году (как и в прошлом) заливка катка не планируется. Все новогодние развлечения и активности будут сосредоточены в павильонах. Такое решение принято ради удобства посетителей проекта „Фабрика Деда Мороза“, чей отдых не будет зависеть от погодных условий», — поделились в «ЭКСПО».
Возле конгресс-центра организовывали ледовый городок и каток с 2017 года, исключением был лишь ковидный 2020-й. Также ранее на улице можно было найти 30-метровую елку.
