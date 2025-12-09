Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге хотят арестовать главу «рабочего дома», у которого нашли миллионы

Полиция намерена арестовать задержанного бизнесмена из Екатеринбурга
09 декабря 2025 в 16:00
Михаил Арзамасцев задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи полиции намерены добиться заключения под стражу бизнесмена и главы АНО «Чистое сердце» из Екатеринбурга Михаила Арзамасцева, обвиненного в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

Меру пресечения должны избрать в ближайшее время, отметил собеседник агентства. По данным URA.RU, материалы в районные суды пока не поступали.

О задержании Арзамасцева стало известно вечером 8 декабря. Против него возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ. Предварительно, силовики считают, что коммерсант мог незаконно отбирать имущество своих сотрудников и оформлять на себя. Во время обысков у него нашли несколько миллионов рублей, говорили в пресс-группе городского УМВД РФ. Все, что известно об Арзамасцеве, агентство собрало в этом материале. Подробности уголовного дела — в сюжете.

Материал из сюжета:

Уголовное дело Михаила Арзамасцева

