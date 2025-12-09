В Екатеринбурге хотят арестовать главу «рабочего дома», у которого нашли миллионы

Следователи полиции намерены добиться заключения под стражу бизнесмена и главы АНО «Чистое сердце» из Екатеринбурга Михаила Арзамасцева, обвиненного в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

О задержании Арзамасцева стало известно вечером 8 декабря. Против него возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ. Предварительно, силовики считают, что коммерсант мог незаконно отбирать имущество своих сотрудников и оформлять на себя. Во время обысков у него нашли несколько миллионов рублей, говорили в пресс-группе городского УМВД РФ. Все, что известно об Арзамасцеве, агентство собрало в этом материале. Подробности уголовного дела — в сюжете.