Предпринимателю из ЯНАО запретили торговать немаркированным молоком

Ямальский Роспотребнадзор вышел в суд против предпринимателя, в магазине которого обнаружили немаркированное молоко. Кроме того, на оборудовании в торговой точке не был установлен запрет на реализацию продуктов с отклонениями в ГИС МТ (система маркировки товаров), сообщили в региональном управлении ведомства.