Предпринимателю из ЯНАО запретили торговать немаркированным молоком
Роспотребнадзор через суд запретил ямальскому предпринимателю торговать немаркированным молоком
Ямальский Роспотребнадзор вышел в суд против предпринимателя, в магазине которого обнаружили немаркированное молоко. Кроме того, на оборудовании в торговой точке не был установлен запрет на реализацию продуктов с отклонениями в ГИС МТ (система маркировки товаров), сообщили в региональном управлении ведомства.
«Индивидуальному предпринимателю были неоднократно объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. Возражения на данные предостережения в адрес управления не поступало», сказано в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.
Салехардский городской суд удовлетворил иск против предпринимателя. На продажу незаконной продукции был наложен запрет.
