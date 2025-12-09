Грандиозный концерт и 95 мгновений: как на Ямале отпразднуют годовщину округа

Юбилей Ямала отпразднуют грандиозным концертом Фото: Георгий Бергал © URA.RU

10 января 2025 года Ямало-Ненецкий автономный встретит свой юбилей — 95 лет со дня основания. В связи с этим в городах региона состоятся мероприятия. В преддверии Дня региона, URA.RU публикует афишу праздничных событий, которые могут посетить ямальцы.

Главный юбилейный концерт

В Салехарде состоится ключевое событие праздника — юбилейный концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!». Жители региона смогут посетить его 11 декабря в Ямальской филармонии. Начало запланировано на 19:00.

Праздник посетят ведущие творческие коллективы региона, а также известные солисты. Вся программа мероприятия составлена на основе тем истории и культуры коренных народов севера. Концертная программа включает восемь эпизодов, в которых сочетаются исторические сюжеты, народные мотивы и современные художественные решения. В основе спектакля лежит образ музыкальной шкатулки, символизирующей бережное хранение и постепенное раскрытие богатств Ямала — его древних преданий, самобытных традиций и неповторимых природных ландшафтов.

На фотовыставку отобрали 95 лучших кадров





Выставка изобразительного искусства к юбилею

Также в рамках празднования юбилея округа в Ямальской филармонии начала свою работу фотовыставка «95 мгновений Ямала», котору организовал Музей Шемановского.

Для участия в конкурсе было рассмотрено более 500 работ, которые запечатлели фотографы как из ЯНАО, так и из других регионов России. Однако на самой экспозиции представлены 95 лучших — на каждый год, который встретил округ.

Объектив фотокамеры позволяет по ‑новому увидеть многообразие Севера. Специалисты смогли заснять бескрайние тундровые просторы, оленьи стада, смену закатов и рассветов, линии дорог и русла рек, сияние газовых факелов, труд пожарных и мир диких животных.

