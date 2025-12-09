Грандиозный концерт и 95 мгновений: как на Ямале отпразднуют годовщину округа
Юбилей Ямала отпразднуют грандиозным концертом
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
10 января 2025 года Ямало-Ненецкий автономный встретит свой юбилей — 95 лет со дня основания. В связи с этим в городах региона состоятся мероприятия. В преддверии Дня региона, URA.RU публикует афишу праздничных событий, которые могут посетить ямальцы.
Главный юбилейный концерт
В Салехарде состоится ключевое событие праздника — юбилейный концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!». Жители региона смогут посетить его 11 декабря в Ямальской филармонии. Начало запланировано на 19:00.
Праздник посетят ведущие творческие коллективы региона, а также известные солисты. Вся программа мероприятия составлена на основе тем истории и культуры коренных народов севера. Концертная программа включает восемь эпизодов, в которых сочетаются исторические сюжеты, народные мотивы и современные художественные решения. В основе спектакля лежит образ музыкальной шкатулки, символизирующей бережное хранение и постепенное раскрытие богатств Ямала — его древних преданий, самобытных традиций и неповторимых природных ландшафтов.
На фотовыставку отобрали 95 лучших кадров
Фото: Илья Московец © URA.RU
Выставка изобразительного искусства к юбилею
Также в рамках празднования юбилея округа в Ямальской филармонии начала свою работу фотовыставка «95 мгновений Ямала», котору организовал Музей Шемановского.
Для участия в конкурсе было рассмотрено более 500 работ, которые запечатлели фотографы как из ЯНАО, так и из других регионов России. Однако на самой экспозиции представлены 95 лучших — на каждый год, который встретил округ.
Объектив фотокамеры позволяет по ‑новому увидеть многообразие Севера. Специалисты смогли заснять бескрайние тундровые просторы, оленьи стада, смену закатов и рассветов, линии дорог и русла рек, сияние газовых факелов, труд пожарных и мир диких животных.
Героями не рождаются
Культурная программа юбилея региона в 2025 году также связана с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Тарко-Сале местные актеры представят публике спектакль «Героями не рождаются».
