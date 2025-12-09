В ХМАО у нефтяников резко выросли зарплаты

Зарплаты нефтяников ХМАО выросли почти на 10% за месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре зарплата работников нефтегазовой отрасли заметно выросла после летнего спада. По данным Тюменьстата, в сентябре 2025 года средняя зарплата в добыче нефти и газа достигла 179,3 тысячи рублей, что на 16 тысяч больше, чем в августе.

«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в сентябре 2025 года составила 179 278 рублей. По сравнению с августом показатель вырос до 109,7%», — сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.

По данным экспертов, средняя зарплата нефтяников в Югре почти на треть превышает среднерегиональный уровень, который составляет 136 916 руб. Для сравнения: в июле средняя зарплата в нефтяной отрасли снизилась до 162,9 тысячи рублей, а в августе едва выросла — до 163,4 тысячи. Самый заметный рост был зафиксирован в сентябре.

