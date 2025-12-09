В ХМАО у нефтяников резко выросли зарплаты
Зарплаты нефтяников ХМАО выросли почти на 10% за месяц
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Югре зарплата работников нефтегазовой отрасли заметно выросла после летнего спада. По данным Тюменьстата, в сентябре 2025 года средняя зарплата в добыче нефти и газа достигла 179,3 тысячи рублей, что на 16 тысяч больше, чем в августе.
«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в сентябре 2025 года составила 179 278 рублей. По сравнению с августом показатель вырос до 109,7%», — сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.
По данным экспертов, средняя зарплата нефтяников в Югре почти на треть превышает среднерегиональный уровень, который составляет 136 916 руб. Для сравнения: в июле средняя зарплата в нефтяной отрасли снизилась до 162,9 тысячи рублей, а в августе едва выросла — до 163,4 тысячи. Самый заметный рост был зафиксирован в сентябре.
Ранее URA.RU писало, что в июле 2025 года зарплаты нефтяников в Югре снизились почти на 25 тысяч рублей по сравнению с июнем. Это связано с сезонным падением доходов в отрасли. Однако, несмотря на это, зарплаты нефтяников оставались значительно выше среднего уровня по региону.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
- Ну еще бы09 декабря 2025 17:56Она не выросла если топливо на заправках всей страны рвануло вверх так что не успевают ценники обновлять чуть не день-в-день. Последнюю мелочь из карман россиян выгребают!